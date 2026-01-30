Expresentador de CNN Don Lemon es detenido, según funcionario

Por Jana Winter y Andrew Goudsward

WASHINGTON, 30 ene (Reuters) -

El expresentador de CNN Don Lemon ha sido detenido, informó el viernes un funcionario del Departamento de Justicia familiarizado con la situación.

Lemon retransmitió en directo una manifestación que interrumpió un servicio religioso en St. Paul, Minnesota, a principios de este mes, en protesta por la política de inmigración del presidente Donald Trump en la zona.

El abogado de Lemon, Abbe Lowell, calificó su detención como un "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda".

Lemon declaró que estaba en la manifestación en calidad de periodista. Dijo que le habían avisado con antelación, pero que no sabía que los activistas iban a interrumpir el servicio religioso. Se le puede ver discutiendo con un feligrés sobre la aplicación de las leyes de inmigración.

Los funcionarios del Gobierno de Trump condenaron rápidamente la manifestación y acusaron a los manifestantes de intimidar a los fieles cristianos.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. (Reporte de Jana Winter, Andrew Goudsward y Katharine Jackson; edición de Scott Malone y Andy Sullivan.)