Expresidenta argentina Cristina Fernández se recupera de cirugía abdominal
BUENOS AIRES, 21 dic (Reuters) - La expresidenta argentina peronista Cristina Fernández, que cumple prisión domiciliaria por un caso de corrupción, se recupera favorablemente el domingo de una cirugía por apendicitis con peritonitis localizada.
Un parte médico distribuido por el sanatorio donde se encuentra internada señala que "la paciente fue sometida durante horas de la tarde (del sábado) a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias".
Un puñado de seguidores políticos de la exmandataria se encontraba en las inmediaciones del 'Sanatorio Otamendi' para expresar su apoyo.
"Yo estoy representando en este momento a todas las personas en nuestro país que quisieran estar acá acompañándola, entregándole su amor, pagándole con lo poquito que nosotros podemos, nuestro granito de arena, que es nuestro tiempo estar acá acompañándola", dijo a Reuters Edit Cavallero.
Fernández enfrenta en la actualidad un juicio oral por otra causa de corrupción conocida como "cuadernos", en la que se la acusa de formar parte de una asociación ilícita que recibía sobornos de empresarios a cambio de contratos de obras públicas.
Testigos han señalado al fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y a su sucesora y viuda Fernández (2007-2015) como líderes de la asociación ilícita.
(Reporte de Walter Bianchi y Miguel Lobianco)