Expresidenta peruana Dina Boluarte descarta buscar asilo tras su destitución

La expresidenta peruana Dina Boluarte, destituida por el Congreso en un juicio político exprés, descartó este viernes que planee solicitar asilo, pese a las investigaciones que le abrió la fiscalía por presunto lavado de activos y otro delito.

La exmandataria de 63 años reapareció frente a su vivienda en el sur de Lima, para desmentir rumores de la prensa sobre su supuesta intención de refugiarse en otro país.

Se ha "estado indicando a través de los medios de comunicación (...) que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto", afirmó ante los periodistas.

En la madrugada de este viernes, Boluarte fue removida del cargo que ocupaba desde diciembre de 2022, tras ser sometida a un juicio político por "permanente incapacidad moral".

El Congreso votó por unanimidad cuatro mociones de vacancia.

Apenas perdió el fuero, la fiscalía activó dos investigaciones en contra de Boluarte: una por lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, cuando fue candidata a la vicepresidencia junto con Pedro Castillo. La otra causa es por "negociación incompatible con su cargo".

A raíz de ello, la fiscalía elevó un pedido a la justicia para que le prohíba salir de Perú.

"Aquellos casos que están en investigación (...) no soy responsable de ninguno de ellos. La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país", sostuvo Boluarte.

cm/vel/cjc