Expresidente brasileño Bolsonaro recibe alta hospitalaria, análisis muestra un tipo precoz de cáncer de piel

SAO PAULO, 17 sep (Reuters) - El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue dado de alta el miércoles del hospital donde había sido ingresado un día antes debido a vómitos, mareos y presión arterial baja, informaron sus médicos en un comunicado.

El estado de salud de Bolsonaro mejoró, pero seguirá recibiendo cuidados de seguimiento, agregó el Hospital DF Star de Brasilia.

El expresidente ya había acudido al hospital el domingo para que le extirparan lesiones en la piel.

Los exámenes detectaron la presencia de un carcinoma de células escamosas, según el hospital, y Bolsonaro necesitará controles de rutina.

"Los exámenes mostraron que dos de las lesiones eran un tipo temprano de cáncer de piel", dijo a periodistas el médico de Bolsonaro, Claudio Birolini.

"Esto ya ha sido tratado a través de la extirpación, pero se requiere un seguimiento periódico para garantizar que no aparezcan nuevas lesiones y que las extirpaciones fueran completas".

Bolsonaro fue condenado la semana pasada por un panel del Supremo Tribunal Federal a 27 años y tres meses de prisión por planear un golpe de Estado después de que perdió las elecciones de 2022. Ha estado bajo arresto domiciliario desde agosto por presuntamente solicitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presione a los tribunales locales. (Reporte de Luciana Magalhaes y Ricardo Brito; Escrito por Isabel Teles; Editado en Español por Manuel Farías)