Expresidente brasileño Bolsonaro sale de prisión e ingresa al hospital para operación

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro salió este miércoles de prisión, por primera vez desde que fue encarcelado a fines de noviembre, y se someterá a una cirugía el jueves, informó a la AFP una fuente del hospital al que ingresó en Brasilia.

El mandatario, que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de estado, ya fue operado en abril en el hospital DF Star, a cuyo estacionamiento ingresó un convoy de vehículos negros, escoltados por motocicletas, según observaron periodistas de la AFP.

La duración de la hospitalización de Bolsonaro, de 70 años, no ha sido revelada.

Su salida de la cárcel fue autorizada por el juez de la corte suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, responsable del proceso por el cual el expresidente de extrema derecha (2019-2022) fue condenado en septiembre.

El convoy que trasladó a Bolsonaro tardó apenas unos minutos en ir desde las dependencias de la Policía Federal de Brasilia, donde cumple su condena, hasta el DF Star.

Bolsonaro debe ser sometido el jueves a una cirugía por una hernia inguinal para resolver una protuberancia en la ingle producida por la salida de un órgano —como el intestino, por ejemplo— a través del desgarro del músculo abdominal.

Bolsonaro sufre secuelas del ataque con arma blanca que sufrió en un mitin de su campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

Moraes ordenó a la policía garantizar "vigilancia las 24 horas del día" con un mínimo de dos agentes en la puerta de la habitación de Bolsonaro en el hospital.