Expresidente brasileño Jair Bolsonaro, sometido a cirugía por hernia

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que purga una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, es sometido este jueves a una cirugía por una hernia inguinal, informó el centro médico donde se encuentra.

El exmandatario, de 70 años, salió el miércoles por primera vez del complejo policial donde está preso desde finales de noviembre para realizarse el procedimiento en el hospital DF Star de Brasilia.

La cirugía comenzó poco después de las 09:15 hora local (12:15 GMT), informó una portavoz del hospital a la AFP.

Los médicos del expresidente de ultraderecha (2019-2022) anticipan que la operación tardará unas cuatro horas y que su internación se prolongará entre cinco y siete días más.

"Es una cirugía compleja, no existe cirugía sencilla. Pero es una cirugía estandarizada (...) programada, así que esperamos que el procedimiento se lleve a cabo sin mayores complicaciones", explicó el miércoles el doctor Claudio Birolini.

El expresidente sufre secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

Después de la operación, los médicos evaluarán si Bolsonaro puede someterse a un procedimiento adicional: el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente, dijo Birolini.

Bolsonaro, que estuvo en arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre, ingresó a prisión unos días antes de lo previsto debido a que trató de dañar su tobillera electrónica.

Permanece recluido en una habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

Por lo menos dos agentes de la Policía vigilarán la puerta de la habitación del exmandatario en el hospital, según una orden judicial. Durante su estadía en el centro médico estará acompañado de su esposa, Michelle Bolsonaro.

La salida de Bolsonaro de la cárcel fue autorizada por el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que estuvo a cargo del caso por el cual el expresidente fue condenado en septiembre.

Según el tribunal supremo, el expresidente conspiró para mantenerse en el poder tras perder las elecciones ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

- De su puño y letra -

Antes de la cirugía, estuvo en el hospital el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro, quien anunció recientemente su candidatura a las presidenciales de octubre de 2026, al asegurar que su padre lo eligió como sucesor.

El ahora candidato leyó una carta escrita a mano y firmada por Jair Bolsonaro.

"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de indicar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la presidencia de la república", reza el texto.

Se trata del primer mensaje público de Jair Bolsonaro en varios meses. El mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas tiene prohibido expresarse en redes sociales o medios de comunicación, salvo previa autorización judicial.

Según Flávio Bolsonaro, la misiva busca aclarar cualquier "duda" sobre el respaldo de su padre a su candidatura presidencial.

"Muchas personas dicen que no lo habían oído de su propia boca o que no habían visto una carta firmada por él. Yo creo que esto aquí despeja cualquier sombra de duda", dijo el senador tras leer el texto.

Flávio Bolsonaro podría enfrentar en las urnas a Lula, quien ya ha mencionado su intención de buscar un cuarto mandato.