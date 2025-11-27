Expresidente Castillo, condenado a más de 11 años de prisión por fallido golpe en Perú
La justicia peruana condenó este jueves al expresidente izquierdista Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por el delito de rebelión por su fallida tentativa...
La justicia peruana condenó este jueves al expresidente izquierdista Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de rebelión por su fallida tentativa de disolver el parlamento en 2022.
El exmandatario fue absuelto de los delitos de abuso de poder y de perturbación del orden público. La fiscalía había solicitado 34 años de prisión por todos los cargos.
La Corte Suprema resolvió "condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión (...) y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo".
