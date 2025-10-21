Expresidente colombiano Uribe es absuelto de delito de fraude procesal

Bogotá, 21 oct (Reuters) - Un tribunal absolvió el martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe del delito de fraude procesal en un fallo dentro de un proceso de apelación del político.

Previamente, el mismo Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Uribe del delito de soborno en actuación penal.

Una juez condenó a Uribe a comienzos de agosto a 12 años de prisión domiciliaria en medio de un proceso por manipulación de testigos, convirtiéndolo en el primer exmandatario sentenciado en la historia del país sudamericano, pero la defensa del político apeló el fallo argumentando errores de hecho y de derecho, "apreciaciones notoriamente sesgadas" y "vicios insubsanables". (Reporte de Luis Jaime Acosta)