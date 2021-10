Expresidente de citgo es trasladado a clínica tras infarto leve en prisión

CARACAS, 26 oct (Reuters) - José Pereira, expresidente del refinador Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA, fue trasladado a una clínica tras sufrir un ataque cardíaco leve en prisión, dijo el martes su abogada a Reuters.

Pereira sufrió "una cardiopatía leve" y su pronóstico es reservado, dijo la abogada María Alejandra Poleo, aunque familiares dijeron más tarde que ya está de vuelta en un centro de detención.

El expresidente de Citgo volvió a prisión el 16 de octubre luego de estar bajo detención domiciliaria. Es parte de un grupo de seis exejecutivos, todos venezolanos pero algunos con doble nacionalidad estadounidense, trasladados este mes a una sede de la policía de inteligencia de Venezuela, revocando una medida de arresto domiciliario que les fue otorgada en 2021.

El grupo fue arrestado en noviembre de 2017 en la oficina de Caracas de PDVSA y acusados de firmar un millonario acuerdo para refinanciar la deuda de Citgo en condiciones desfavorables para Venezuela.

"Recibimos una llamada de nuestro padre hoy, fue dado de alta de la clínica y regresó a EL HELICOIDE (centro de detención), a estas alturas no está claro qué le pasó, ¡asegura que no recuerda nada!", dijeron familiares de Pereira en una cuenta de Twitter. El Ministerio de Información y la Fiscalía General no respondieron de inmediato solicitudes de comentarios. (Reporte de Deisy Buitrago y Vivian Sequera. Editado por Rodrigo Charme)