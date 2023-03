Expresidente del Ecuador Lenín Moreno descarta pedir asilo a Paraguay

El expresidente de Ecuador Lenin Moreno descartó pedir asilo político a Paraguay, donde reside actualmente, para escapar de un proceso que le inició la Fiscalía de su país por supuesta corrupción, según declaró este miércoles a la AFP.

"No tengo necesidad de pedir asilo al Paraguay", dijo Moreno en Asunción.

"¿No podrían respetar acaso mis declaraciones [judiciales] que puedo hacerlas perfectamente en la embajada del Ecuador en Asunción?", cuestionó.

La Fiscalía de Ecuador solicitó la semana pasada el arresto domiciliario para Moreno, al que acusa, junto con otras 36 personas, de corrupción por supuestamente recibir sobornos de una empresa china a cambio del contrato para construir la mayor hidroeléctrica del país.

El tribunal que lleva el caso conocido como Sinohydro resolvió que el exmandatario se presente cada quince días ante la Corte Nacional de Justicia.

"Desearía ir a Ecuador", dijo pero indicó: "necesito primero el diagnóstico médico de que no voy a correr peligro de vida y que esto no sea más que un capricho, una vanidad de las autoridades".

Moreno dijo haber estado hospitalizado en Asunción dos veces en el último semestre "con peligro muy grave de mi vida, por el estado de mis discapacidades".

"Por eso me asombra que me quieran obligar a regresar a mi país a presentarme cada quince días. Ese trajín me puede matar", observó el político que gobernó a Ecuador entre 2017 y 2021.

De acuerdo con la Fiscalía, las 37 personas investigadas entre las que figuran también la esposa, la hija y hermanos de Moreno, habrían recibido sobornos por 76 millones de dólares de la firma china Sinohydro a cambio del contrato de construcción de la hidroeléctrica.

El ente acusador sostiene que ese es "el monto más alto judicializado por actos de corrupción en Ecuador".

Moreno, que es comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para asuntos de discapacidad, insistió en que por razones de salud no puede viajar.

"Por mi discapacidad he tenido sangrados internos muy fuertes por esos movimientos bruscos que me han llevado en el límite de la septicemia, una infección generalizada de la sangre", explicó.

"Tengo que consultar con los médicos que me atienden con el fin de que me puedan decir si puedo viajar o no, o en qué condiciones. Me advierten que la próxima vez que viaje lo tenga que hacer en un avión ambulancia", declaró.

Desde el año pasado Moreno reside en Asunción, ciudad donde se encuentra la sede de la oficina de la OEA para las personas con discapacidades.

