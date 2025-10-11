Expresidente estadounidense Biden se somete a radioterapia contra el cáncer, según su portavoz

11 oct (Reuters) - El expresidente de Estados Unidos Joe Biden está recibiendo radioterapia para el cáncer de próstata que le fue diagnosticado en mayo, informó el sábado un portavoz del exmandatario.

"Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden se está sometiendo actualmente a radioterapia y a un tratamiento hormonal, dijo el portavoz.

Biden, que cumplirá 83 años el mes que viene, se sometió en septiembre a un procedimiento conocido como cirugía de Mohs para eliminar células cancerosas de su piel.

El expresidente demócrata reveló en mayo que se le había diagnosticado un cáncer de próstata metastásico. Su equipo dijo que la enfermedad era agresiva pero sensible a las hormonas, lo que significa que era probable que respondiera al tratamiento. (Reportajes de Trevor Hunnicutt y Jonathan Landay en Washington, Bhargav Acharya en Toronto; Edición de Sergio Non y Andrea Ricci. Editado en español por Natalia Ramos)