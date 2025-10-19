Expresidente francés Sarkozy dice "no tener miedo" de cara a su ingreso en prisión

PARÍS, 19 oct (Reuters) - El expresidente francés Nicolas Sarkozy, que el martes comenzará a cumplir una pena de cinco años de prisión tras ser declarado culpable de intentar recaudar fondos para su campaña electoral desde Libia en 2007, dijo que no tiene miedo de ir a la cárcel, informó La Tribune Dimanche.

Sarkozy, que ingresará en la prisión parisina de Sante el 21 de octubre, dijo al diario que ya había hecho las maletas y que se siente tranquilo ante el inicio de su condena.

"No tengo miedo a la cárcel. Mantendré la cabeza alta, incluso ante las puertas de Sante", dijo Sarkozy, que añadió que no pedirá ningún privilegio especial.

El expresidente dijo a La Tribune Dimanche que no quiere quejarse ni compadecerse durante su encarcelamiento. Tiene previsto pasar el tiempo en la cárcel escribiendo un libro, según el periódico.

Sarkozy, que lideró a Francia de 2007 a 2012, fue declarado culpable de conspiración criminal por los esfuerzos de sus colaboradores cercanos para obtener fondos de Libia para su exitosa candidatura presidencial de 2007, durante el Gobierno del difunto dictador Muammar Gaddafi.

Sarkozy siempre ha dicho que era inocente y ha recurrido su condena. (Reporte de Sybille de La Hamaide; Editado en español por Javier Leira)