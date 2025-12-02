Expresidente hondureño Hernández fue liberado de prisión en EE. UU. tras anuncio de Trump de indultarlo

2 dic (Reuters) - El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue liberado el lunes de una prisión en Estados Unidos, donde cumplía condena por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, días después de un anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de concederle un indulto, según informó el martes su esposa en X.

Ana García de Hernández escribió que "ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre" tras el indulto de Trump.

El registro para el sistema de reclusos en Estados Unidos señala que Hernández fue liberado el lunes.

(Reporte de Aída Peláez Fernández y Diego Oré, escrito por Natalia Ramos)