Expresidente hondureño Hernández fue liberado de prisión en EE. UU. tras anuncio de Trump de indultarlo
- 1 minuto de lectura'
2 dic (Reuters) - El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue liberado el lunes de una prisión en Estados Unidos, donde cumplía condena por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, días después de un anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de concederle un indulto, según informó el martes su esposa en X.
Ana García de Hernández escribió que "ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre" tras el indulto de Trump.
El registro para el sistema de reclusos en Estados Unidos señala que Hernández fue liberado el lunes.
(Reporte de Aída Peláez Fernández y Diego Oré, escrito por Natalia Ramos)
- 1
Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
- 2
Con una obra submarina, Leandro Erlich propone nuevas formas de convivencia
- 3
Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo
- 4
Esteban Bullrich: “Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027”