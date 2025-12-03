Expresidente hondureño imploró a Trump corregir "grave injusticia" de Biden

"Al igual que usted, fui atacado por fuerzas radicales de izquierda", escribió el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a Donald Trump para que el mandatario estadounidense le perdonara una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico, según una carta a la que accedió la AFP.

Hernández quedó libre el lunes tras ser indultado por Trump, que validó su argumento al asegurar que el expresidente conservador fue víctima de un "montaje" del gobierno de Joe Biden.

El perdón remeció las elecciones presidenciales del domingo en Honduras, en las que Trump apuesta por el empresario conservador Nasry Asfura, en empate técnico con el presentador de televisión derechista Salvador Nasralla.

Asfura representa al Partido Nacional (PN), con el que gobernó Hernández de 2014 a 2022.

"Le escribo desde un penitenciario federal, cumpliendo injustamente una condena de 45 años (impuesta en 2024), que equivale a una cadena perpetua dada mi edad (57 años)", señaló Hernández en la carta fechada el 28 de octubre a la que la AFP tuvo acceso este miércoles.

"Apelo a usted porque soy inocente, y creo que solo usted puede ayudar a corregir esta grave injusticia, una clara instrumentalización de la justicia en mi contra", insistió el exmandatario, quien señaló que fue "blanco" de una "persecución política" por parte del gobierno demócrata de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

El expresidente hondureño manifestó además que su sentencia estaba basada en "declaraciones no corroboradas de narcotraficantes convictos".

"A la luz de estas injusticias continuas y el claro caso de 'lawfare' por parte de la administración Biden-Harris, solicito respetuosamente una revisión de mi caso en interés de la justicia", pidió Hernández.

"Estoy seguro de que tal revisión revelará pruebas abrumadoras de mi inocencia y expondrá la grave injusticia que solo usted tiene la autoridad y el poder para corregir mediante un indulto", subrayó el exgobernante, acusado de haber ayudado a introducir toneladas de drogas en Estados Unidos.

hma/axm/mr