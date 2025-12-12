Expresidente iraquí Barham Salih dirigirá la agencia de la ONU para los refugiados

El expresidente iraquí Barham Salih fue nombrado al frente de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), informó el viernes a la AFP una fuente de Naciones Unidas.

Salih asumirá en enero, en reemplazo del italiano Filippo Grandi, que dejará el puesto en diciembre tras diez años en el cargo.

Al igual que muchas otras instituciones, ACNUR debe hacer frente a drásticos recortes en la ayuda internacional. Desde inicios de año, la agencia se ha visto obligada a suprimir más de una cuarta parte de su personal, lo que equivale a cerca de 5.000 colaboradores.

El expresidente Salih (2018-2022) es un político kurdo moderado. En sus décadas de carrera, ha ocupado altos cargos en el gobierno iraquí y en el Kurdistán autónomo después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 que derrocó a Sadam Husein.

También formó parte de la autoridad interina establecida por Washington tras la invasión.

Fue vice primer ministro de Irak entre 2006 y 2009, y posteriormente primer ministro kurdo de 2009 a 2012.

Habla inglés, árabe y kurdo con fluidez y estudió en el Reino Unido. Ejerció durante cuatro años como presidente de Irak, un cargo en gran medida protocolario, que desde 2005 suele estar en manos de un kurdo.

Es investigador en la Middle East Initiative y en el Belfer Center for Science and International Affairs de la Universidad de Harvard.

Originario de la ciudad de Solimania, la segunda más importante de la región del Kurdistán iraquí, Salih ha impulsado varios proyectos, entre ellos la creación de la Universidad Americana de Irak, una de las más prestigiosas del país.