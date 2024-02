PANAMÁ (AP) — El expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, se refugió el miércoles en la embajada de Nicaragua en Panamá luego de que ese país le otorgara el asilo político.

Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente, confirmó que Martinelli se quedará en la sede diplomática hasta que reciba el salvoconducto para salir del país acompañado de diplomáticos nicaragüenses.

Camacho hizo declaraciones a la prensa afuera de la embajada de Nicaragua.

Horas después la cancillería panameña emitió un comunicado en el que manifestó que había recibido del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua "la decisión de su gobierno de otorgar asilo al expresidente″.

De acuerdo con el vocero y la abogada de Martinelli, para la solicitud de asilo el exmandatario alegó persecución política y peligro inminente de vida.

El lunes Martinelli había acudido a la Asamblea Nacional para denunciar al actual presidente Laurentino Cortizo y al vicepresidente José Gabriel Carrizo por presuntamente querer encarcelarlo.

La condena a 10 años que pesa sobre el expresidente por blanqueo de capitales en la compra de medios de comunicación quedó firme el pasado vienes, lo que inhabilitaría su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo 5 de mayo.

Martinelli, un empresario de 71 años, aspira a gobernar el istmo en el próximo periodo que iniciará el 1 de julio de 2024 y está postulado por el partido Realizando Metas.

De acuerdo con la constitución panameña no podrán ser elegidos presidente ni vicepresidente quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con pena privativa de libertad de cinco años o más.

Sin embargo, Ronier Ortíz, abogado del expresidente, afirmó que Martinelli no ha renunciado a su candidatura presidencial. “Ricardo sigue corriendo a la presidencia de la república gústele a quien no le guste”. Explicó que Martinelli aún no ha sido inhabilitado e insistió que en caso de que el Tribunal Electoral no le permita postularse interpondrá otros recursos jurídicos.

José Raúl Mulino, candidato a vicepresidente de Martinelli por el partido Realizando Metas, dijo en una conferencia de prensa que la decisión del exmandatario de solicitar el asilo a Nicaragua fue personal y que se mantendrá en la papeleta electoral.

En un comunicado previo el Tribunal Electoral aclaró que le corresponde a los fiscales administrativos electorales solicitar la inhabilitación de la candidatura y a los juzgados pronunciarse sobre dicha solicitud. “El Tribunal Electoral hará cumplir el debido proceso y sobre todo lo que establece la Constitución y la ley que rige el proceso electoral”, indicó.

Según Ortíz, Nicaragua fue el primer país al que se le pidió el asilo y contestó de forma inmediata.

La embajada nicaragüense está ubicada en una barriada residencial de la capital panameña.