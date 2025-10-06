Expresidente paraguayo Cartes dice que EE.UU. levantó sanciones en su contra
ASUNCIÓN, 6 oct (Reuters) - El expresidente paraguayo Horacio Cartes dijo el lunes que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos levantó las sanciones que le impuso hace dos años.
"Con humildad y satisfacción recibo la noticia del levantamiento de las sanciones de la OFAC que pesaban sobre mí", dijo en un comunicado en la red social X Cartes, quien gobernó Paraguay entre 2013-2018 y es considerado el mentor político del actual presidente Santiago Peña.
"Extiendo un reconocimiento al gobierno de los Estados Unidos, liderado por el Sr. Presidente Donald Trump, por haber actuado con objetividad y sentido de justicia al revisar todas las circunstancias relevantes y los méritos de mi defensa", agregó. (Reporte de Daniela Desantis Editado por Javier López de Lérida)
