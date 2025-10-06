Expresidente paraguayo Cartes dice que EEUU levantó sanciones en su contra por corrupción

ASUNCIÓN, 6 oct (Reuters) - El expresidente paraguayo Horacio Cartes dijo el lunes que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos levantó las sanciones que le impuso hace dos años por lo que calificó de participación en actos de corrupción.

El anuncio siguió a una publicación en el sitio de internet de la OFAC en el que el exmandatario y varias de sus empresas figuran como eliminadas de la lista de nombres designados y personas bloqueadas.

"Con humildad y satisfacción recibo la noticia del levantamiento de las sanciones de la OFAC que pesaban sobre mí", dijo en un comunicado en la red social X Cartes, quien gobernó Paraguay en el periodo 2013-2018 y es considerado el mentor político del actual presidente Santiago Peña.

Estados Unidos había acusado a Cartes de participar en actividades corruptas y de haber obstruido una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo. El exgobernante negó siempre las acusaciones.

"Extiendo un reconocimiento al gobierno de los Estados Unidos, liderado por el Sr. Presidente Donald Trump, por haber actuado con objetividad y sentido de justicia al revisar todas las circunstancias relevantes y los méritos de mi defensa", agregó.

Cartes es actualmente titular del oficialista Partido Colorado y tiene una gran influencia en el gobierno de Peña, quien es considerado su ahijado político.

Peña cumplió dos años en el cargo con mayoría en ambas cámaras del Congreso y un fuerte apoyo en el Poder Judicial. (Reporte de Daniela Desantis Editado por Javier López de Lérida y Javier Leira)