Expresidente paraguayo Cartes se recupera tras implantación de marcapasos
La salud del expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) evoluciona favorablemente después de que se le implantara un marcapasos, luego de haber sido internado de urgencia con convulsiones
La salud del expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) evoluciona favorablemente después de que se le implantara un marcapasos, luego de haber sido internado de urgencia con convulsiones, informó este viernes un portavoz médico.
"En el monitoreo del paciente, notamos una arritmia auricular. Eso motivó a que sea sometido a un procedimiento quirúrgico para la implantación de un marcapasos", reveló en conferencia de prensa Eugenio Báez, vocero de un equipo de ocho profesionales que atiende al paciente.
Cartes fue ingresado de urgencia el jueves en el sanatorio privado Migone de Asunción por una crisis hipertensiva tras presentar convulsiones.
Báez explicó que se le practicó una angiotomografía cerebral y que podría salir de terapia intensiva en 48 horas.
"No mostró ninguna irregularidad. No hay indicio de proceso infeccioso agudo de meningitis o encefalitis, por lo tanto, comenzaremos a retirarle la sedación. Creemos que en 24 a 48 horas puede estar despierto", añadió.
"Estamos bastante optimistas", agregó el médico personal del exgobernante, Antonio Barrios, senador por el partido Colorado oficialista.
El partido es presidido por Cartes, de 69 años, considerado como el padrino político del actual jefe de Estado, el economista Santiago Peña (47).
El empresario tabacalero y político fue visto públicamente por última vez el miércoles 25 en un acto con candidatos a alcaldes con miras a las elecciones de octubre próximo.