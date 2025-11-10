Expresidente surcoreano Yoon enfrenta cargos por volar drones sobre Corea del Norte

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El destituido expresidente conservador de Corea del Sur Yoon Suk Yeol enfrentaba más cargos criminales el lunes, ya que los fiscales alegan que voló drones sobre Corea del Norte en un intento deliberado de avivar tensiones y justificar sus planes para declarar la ley marcial.

Yoon desencadenó la crisis política más grave en la historia reciente de Corea del Sur cuando impuso la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 y envió tropas para rodear la Asamblea Nacional. Posteriormente fue destituido y destituido de su cargo, y se encuentra en prisión enfrentando un juicio por cargos que incluyen ser el autor intelectual de una rebelión.

Su sucesor y rival progresista, el presidente Lee Jae Myung, aprobó una legislación que inició investigaciones independientes sobre la maniobra de ley marcial de Yoon y otras acusaciones criminales que involucran a su esposa y su gobierno.

El lunes, Yoon y dos de sus principales funcionarios de defensa fueron acusados de beneficiar al enemigo y cometer abuso de poder por sus supuestos vuelos de drones, que ocurrieron aproximadamente dos meses antes de la declaración de la ley marcial, según un equipo de investigación especial.

Corea del Norte acusó a Seúl de volar drones sobre Pyongyang, la capital del Norte, para lanzar panfletos de propaganda tres veces en octubre de 2024. El ministro de defensa de Yoon, Kim Yong Hyun, inicialmente hizo una negación vaga, pero el ejército de Corea del Sur luego cambió a decir que no podía confirmar si la afirmación del Norte era verdadera o no. Cualquier confirmación pública de actividades de reconocimiento surcoreanas dentro de Corea del Norte es altamente inusual.

Las tensiones aumentaron considerablemente en ese momento y Corea del Norte amenazó con responder con fuerza, pero ninguna de las partes tomó medidas importantes y las tensiones disminuyeron gradualmente.

Cuando Yoon anunció la ley marcial, citó brevemente “amenazas de las fuerzas comunistas norcoreanas”, pero se centró en sus disputas con el parlamento controlado por progresistas que obstruía sus medidas, destituyó a altos funcionarios y recortó el presupuesto de su gobierno. Yoon llamó a la Asamblea Nacional “un nido de criminales” y “fuerzas antiestatales”.

El lunes, Park Ji-young, una investigadora de alto nivel que trabaja para el fiscal independiente Cho Eun-suk, dijo en una conferencia de prensa que su equipo acusaba a Yoon, Kim y Yeo In-hyung, excomandante de la agencia de contrainteligencia militar, por el supuesto vuelo de drones.

Ella afirmó que el trío “socavó los intereses militares de la República de Corea al aumentar el peligro de un conflicto armado entre el Sur y el Norte con el propósito de crear un ambiente para declarar la ley marcial de emergencia”, dijo Park.

No hubo respuestas públicas inmediatas de Yoon, Kim o Yeo. Pero en julio, el equipo de defensa de Yoon dijo que Yoon había sostenido que no fue informado sobre los vuelos de drones.

En enero, los fiscales estatales acusaron a Yoon de supuestamente dirigir una rebelión. Es un cargo grave cuya condena sólo conlleva la pena de muerte o cadena perpetua.

Corea del Sur anteriormente acusó a Corea del Norte de volar sus propios drones sobre Corea del Sur. A finales de 2022, Corea del Sur disparó tiros de advertencia, envió aviones de combate y voló drones de vigilancia sobre Corea del Norte en respuesta a lo que llamó los primeros vuelos de drones de Corea del Norte a través de la frontera en cinco años.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.