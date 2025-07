Expresidente surcoreano Yoon vuelve a prisión al acelerarse la investigación por la ley marcial

By Joyce Lee, Ju-min Park

SEÚL, 10 jul (Reuters) -

El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol regresó el jueves a una celda de aislamiento, con comida básica y un uniforme de color caqui, después de que los fiscales consiguieran una nueva orden de detención por su intento de imponer la ley marcial el año pasado.

La decisión del Tribunal del Distrito Central de Seúl de aprobar la orden reforzó la investigación del abogado especial sobre las acusaciones de que la medida adoptada por Yoon en diciembre supuso obstrucción a la justicia y abuso de poder.

El tribunal dijo en un comunicado que concedió la solicitud debido a la preocupación de que Yoon pudiera tratar de destruir pruebas, devolviéndolo al confinamiento en el Centro de Detención de Seúl, donde pasó 52 días a principios de año antes de ser por razones técnicas.

Yoon regresó con su esposa y sus 11 perros y gatos a su apartamento de 164 metros cuadrados en un barrio de lujo de Seúl.

El patrimonio neto de la pareja se estima en 7500 millones de wones (US$5,47 millones), según un comunicado del Gobierno. Pero, ahora, Yoon se alojará en una celda solitaria de 10 metros cuadrados, tendrá que llevar un uniforme de dos piezas de color caqui y dormir en un colchón plegable en el suelo sin aire acondicionado, según un funcionario del centro de detención y los medios de comunicación. Con la ola de calor que azota el país, Yoon tendrá que depender de un pequeño ventilador eléctrico que se apaga por la noche, dijo Park Jie-won, legislador de la oposición que había estado encarcelado allí, en un programa de entrevistas de YouTube. El centro de detención sirvió un desayuno de patatas al vapor y mini panes de queso para los reclusos el jueves, dijo otro funcionario. El político conservador se enfrenta a cargos penales de insurrección por su decreto de ley marcial, que podría conllevar una pena de cadena perpetua o la muerte. NO COMPARECE ANTE EL TRIBUNAL Horas después de su ingreso en prisión, el tribunal celebró una vista el jueves por la mañana para su juicio por insurrección, pero Yoon no asistió. Sus abogados dijeron al tribunal que no podía acudir a la vista por problemas de salud, informó la agencia de noticias Yonhap. El Tribunal Constitucional como presidente en abril, confirmando la destitución del Parlamento por el intento de ley marcial, que conmocionó a los surcoreanos y desencadenó meses de agitación política. El equipo de la fiscalía especial inició su investigación tras la elección del nuevo en junio, y ha estado estudiando más cargos en su contra. Se espera que el equipo de la fiscalía especial, formado por más de 200 fiscales e investigadores, acelere ahora su investigación sobre las acusaciones, entre ellas si Yoon perjudicó los intereses de Corea del Sur al avivar intencionadamente la tensión con Corea del Norte. El equipo tiene previsto interrogar a Yoon el viernes e informar por carta a su esposa y a sus abogados de su detención, según dijo el jueves a la prensa Park Ji-young, adjunto del fiscal especial. (US$1 = 1.371,9000 wons) (Información de Joyce Lee, Ju-min Park, Urvi Dugar; editado por Ed Davies, Cynthia Osterman y Saad Sayeed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)