Expresidentes, a juicio Congreso de Colombia por corrupción

Name y Calle están acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio y ambos se encuentran detenidos en una cárcel de Bogotá, desde el pasado 7 de mayo por decisión de la Corte Suprema, juez natural de los aforados.

"Luego de una labor investigativa que incluye declaraciones y pruebas técnicas, la Sala consideró que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados", señaló el máximo tribunal de la justicia ordinaria.

Las pruebas en poder de la justicia demostrarían que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) sobre quien pesa una orden de arresto, pero asilado político en Nicaragua, le giró unos US$750.000 a Name y unos US$250.000 a Calle, a "cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el legislativo".

El dinero salió del presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), la estatal que se encarga de atender calamidades públicas, cuyos directivos también están presos, en el marco del máximo escándalo de corrupción del gobierno del izquierdista Gustavo Petro. (ANSA).