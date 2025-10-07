Exprimer ministro de Macron pide su salida para solventar crisis en Francia

Édouard Philippe, primer ministro de Emmanuel Macron entre 2017 y 2020, llamó este martes al presidente a convocar una "elección presidencial anticipada" como solución a la profunda crisis política que sacude Francia.

La próxima elección presidencial está prevista en la primera mitad de 2027 y Macron, que ha rechazado hasta ahora dimitir, ya no puede presentarse. Los sondeos sitúan a la extrema derecha como favorita en la primera vuelta.

Frente al "desmoronamiento del Estado", "la salida de la crisis reposa" sobre el presidente, indicó Philippe a la radio RTL, para quien la situación actual no puede durar hasta la próxima presidencial.

El también alcalde de Le Havre, en el noroeste de Francia, propone así que Macron nombre a un primer ministro con el único objetivo de aprobar unos presupuestos para 2026 y anuncie a su vez una "presidencial anticipada" justo después.

El lunes, dimitió Sébastien Lecornu, el tercer primer ministro en un año, y el presidente se dio de plazo hasta el miércoles por la noche para ver si es posible nombrar uno nuevo. En caso contrario, podría convocar elecciones legislativas.

Philippe es el primer alto cargo de la alianza oficialista en pedir la salida del presidente, que llegó al poder en 2017 irrumpiendo desde el centro del espectro político con un discurso reformista y liberal.

El exprimer ministro ya se declaró en septiembre de 2024 candidato a la próxima presidencial. Aunque los sondeos lo dan en segundo lugar en la primera vuelta, perdió fuelle desde entonces y en algunos ya no aparece en el balotaje.

Francia vive una profunda crisis política desde las legislativas anticipadas de 2024, que dejaron una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Macron convocó este adelanto electoral la misma noche de la victoria de la extrema derecha en los comicios al Parlamento Europeo y sin consultar a sus aliados, que en las últimas horas no ahorraron críticas contra él.

"No tenía que disolver [la Asamblea]. La disolución se usa para resolver una crisis política, no para desactivar no sé qué o según su conveniencia personal", agregó Philippe, jefe de filas del partido Horizontes.

El líder del partido Renacimiento de Macron, el exprimer ministro Gabriel Attal, también aseguró la víspera que "ya no entiende las decisiones del presidente".

tjc/pb