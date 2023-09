Un aficionado presente este martes n el duelo entre el alemán Alexander Zverev y el italiano Jannik Sinner, de octavos de final del US Open -cuarto 'Grand Slam' de la temporada que se disputa en Nueva York (Estados Unidos)-, fue expulsado del estadio tras denunciar el germano que gritó "la frase más famosa de Hitler".

"No, no, no. Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que hay en el mundo. Es inaceptable, es increíble", dijo el tenista al juez de silla cuando el partido marchaba 6-4, 3-6, 6-2 y 2-2, al escucharse 'Deutschland über alles' (Alemania por encima de todo) antes de un servicio del alemán.

Las imágenes televisivas confirmaban que el aficionado había pronunciado esas palabras, que se corresponden con la primera estrofa del himno nacional alemán que se cantaba hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Además, está prohibida desde que los nazis se apropiaron de dicho lema.

Ante la denuncia de Zverev, el juez de silla trató de identificar al aficionado que profirió ese grito. "¿Quién ha sido el listo que ha dicho la frase? Pon la mano arriba", exigió. Finalmente, otros espectadores señalaron al 'culpable', que fue expulsado inmediatamente por la seguridad del recinto.

"Empezó a cantar el himno de Hitler. Fue demasiado. Como alemán, no estoy orgulloso de esa historia y no considero correcto hacer eso. Estaba sentado en primera fila, así que mucha gente lo oyó. Si yo no hubiera reaccionado, habría estado mal por mi parte", afirmó Zverev después del encuentro, cuando reconoció que le "encanta cuando los aficionados son activos" y "hacen ruido", pero consideró que eso era "demasiado".