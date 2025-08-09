Exreceptor estelar Yadier Molina regresa al banquillo de los Cardenales como coach temporal

SAN LUIS (AP) — Yadier Molina regresa al banquillo de los Cardenales de San Luis este fin de semana por primera vez desde que su carrera de 19 años como pelotero terminó en 2022.

El exreceptor de 43 años estará en uniforme como coach para los juegos del viernes por la noche y el sábado por la tarde contra los Cachorros de Chicago en el Busch Stadium.

"Creo que será un buen momento. Son 48 horas, pero incluso el corto período es bueno. Quiero decir, sólo pasamos un poco de tiempo juntos, pero incluso eso en sí mismo es divertido, y para los otros muchachos también", afirmó el mánager dominicano de los Cardenales, Oliver Mármol.

Molina no dudó en aceptar la invitación de Mármol para unirse a él en el banquillo.

"Fue una gran noticia cuando Oli me invitó. Pensé, ¿por qué no ir allí, ver algo de béisbol y tratar de ayudar al equipo a mejorar? Tenemos algunos muchachos jóvenes que realmente necesitan algo de experiencia que puedo aportar y mostrarles. Estoy feliz de ayudar", dijo Molina.

El boricua regresó a la organización como asistente especial del presidente de operaciones deportivas John Mozeliak, el 6 de diciembre de 2023, pero no había estado en el Busch Stadium desde que asistió a la ceremonia de retiro de Adam Wainwright, su compañero de equipo durante años, al final de la temporada 2023.

Molina dirigirá a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, pero dijo que pasará al menos un año después de eso sin considerar siquiera la posibilidad de tomar un puesto a tiempo completo como coach en las Grandes Ligas.

"Ese es el plan. He terminado con mi hijo. Él está en su último año de secundaria ahora mismo. Después de que termine la escuela, probablemente sea cuando comience yo a entrenar en las Grandes Ligas", expresó Molina.

Con una posible carrera como coach en el horizonte, el pelotero 10 veces elegido al Juego de Estrellas y nueve veces ganador del Guante de Oro se mantiene enfocado en el presente. Pasará una parte de su estadía de 48 horas en San Luis trabajando con los receptores del equipo.

"Cuando firmé con los Cardenales, siempre quise conocerlo. Es mi jugador favorito desde que era joven, pero ahora que lo tengo aquí, es como decir, ¡oh, Dios mío! Es como un sueño hecho realidad. Tenerlo aquí, hablé con él un poco y la forma en que habla, la forma en que se expresa es realmente agradable", afirmó el receptor venezolano Yohel Pozo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.