Exrehén israelí recuerda sus 484 días de cautiverio en Gaza

Más de cuatro meses después de su liberación, el israelí-estadounidense Keith Siegel, quien pasó 484 días en cautiverio, recuerda los peores momentos vividos en los túneles de la Franja de Gaza.

"Había picos de ansiedad, de miedo y la tortura de no saber, la incertidumbre de no saber", recuerda Siegel.

"Me hice la promesa de que debía regresar y no podía imaginar que no regresaría. Creo que eso me dio mucha fuerza para atravesar ese período", dice este hombre de 66 años en una entrevista con la AFP.

Keith Siegel fue secuestrado en el kibutz Kfar Aza con su esposa Aviva.

Su esposa fue liberada a fines de noviembre de 2023 durante una primera tregua en la guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre del mismo año.

Siegel dice que nunca perdió la esperanza de volver a verla, así como a sus cuatro hijos y sus nietos.

Aviva Siegel, quien militó incansablemente por su liberación y la de los demás rehenes, contó a la AFP en noviembre de 2024 el temor que sentía por la vida de su esposo y lo difícil que era pensar que estuviera "40 metros bajo tierra, sin aire, sin comer".

- "Estás muerto" -

Keith Siegel dice que fue víctima de violencias físicas y sexuales, testigo de torturas de otros rehenes.

Un día uno de sus secuestradores le amenazó con un arma y le dijo "te voy a matar" y luego "estás muerto" y se echó a reír.

En dos ocasiones le dieron palizas que le rompieron las costillas. También recuerda las bromas de carácter sexual que le hacían sus carceleros.

Siegel explica que se desplazó en 33 ocasiones por el territorio palestino, pasando por túneles, casas destruidas por los bombardeos israelíes y viviendas de particulares.

Cuando Siegel cuenta las torturas que sufrieron otros rehenes bajo sus ojos, se pone a llorar.

"Vi como torturaban a una mujer", dice.

"Estaba acostada de espaldas con la manos y los pies atados y la boca tapada con un pedazo de tela y cinta engomada. Un hombre detrás de ella, con una vara de metal puntiaguda, la colocó sobre la frente de la mujer e iba apretando", recuerda.

- Túneles irrespirables -

Siegel no nombra a la víctima de esas torturas, pero la rehén liberada Amit Soussana, una abogada de 41 años, secuestrada en el mismo lugar, describió en su momento haber sufrido la misma tortura.

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023, 52 siguen retenidas en la Franja de Gaza, de las cuales al menos 30 han muerto, según las autoridades israelíes.

Otro recuerdo doloroso que aún persigue a Siegel es la prolongada detención en túneles subterráneos profundos, donde casi no se podía respirar.

"Es la situación más horrible o una de las más horribles que he vivido", dice. "Literalmente estábamos sin aliento".

Muy comprometido para liberar a los rehenes que todavía están retenidos en Gaza después de más de 20 meses de guerra, Siegel levanta los retratos de aquellos con quienes vivió en cautiverio, especialmente el del soldado Matan Angrest, el del padre de familia Omri Miran y el de los gemelos Gali y Ziv Berman, oriundos también de Kfar Aza.

Siegel hace un llamado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al presidente estadounidense, Donald Trump, y al mundo "para poner fin al sufrimiento, poner fin a la guerra y traer a los rehenes a casa".

