Exrehenes exigen el fin de la guerra en Gaza en acto frente a la oficina de Netanyahu

Cientos de personas, incluidos israelíes liberados de su cautiverio en Gaza, se manifestaron el jueves en Jerusalén mientras el primer ministro, Benjamín Netanyahu, convocaba a su gabinete para revisar los nuevos planes para la guerra en el territorio palestino.

Con banderas israelíes y retratos de los 49 rehenes aún retenidos en Gaza por el grupo islamista Hamás, los manifestantes se congregaron bajo el lema "Los traeremos de vuelta" y exigieron el fin de la guerra.

Entre los exrehenes que asistieron a la manifestación estaban Sharon Cunio y Arbel Yehud, cuyas parejas siguen retenidas en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Sandra Cunio es esposa del israelí-argentino David Cunio, y Arbel Yehud es la novia de Ariel Cunio, hermano de David.

Ambas mujeres sostenían una pancarta con fotos de sus seres queridos en la que estaba inscrito: "Devuélvannos a quienes amamos".

A pocas decenas de metros del lugar de la concentración, Netanyahu reunía en ese momento a su gabinete de seguridad para discutir los nuevos pasos de las operaciones militares en la Franja de Gaza.

"La única manera de traer a los rehenes a casa es poner fin a la guerra y poner fin al sufrimiento de los rehenes y de todas las personas que viven y soportan esta guerra terrible, incluidos los habitantes de Gaza, los soldados, las familias y todos nosotros", declaró a la AFP Sharon Kangasa-Cohen, una historiadora.

"Si retoman Gaza o toman la decisión de entrar y llevar a cabo una ocupación militar, la vida de los rehenes estará aún más en peligro, y será la sociedad israelí en su conjunto la que estará amenazada", agregó.

Pepe Alalu, un octogenario jubilado y exvicealcalde de Jerusalén, dijo que acudió a la manifestación porque "no podía no venir".

"Hay que salvar a los rehenes", afirmó. Y añadió: "Israel ha perdido su brújula moral".

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás a territorio israelí, 49 permanecen como rehenes en Gaza, de los cuales 27 fueron declaradas muertas por el ejército israelí.

