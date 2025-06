Exrepublicano crítico con Trump se postulará a gobernador de Florida como demócrata

TALLAHASSEE, Florida, EE. UU. (AP) — Un excongresista republicano crítico con Donald Trump dice que quiere convertirse en gobernador del estado adoptivo del presidente, Florida, y que se postulará como demócrata.

David Jolly anunció formalmente su candidatura el jueves, convirtiéndose en el último converso del partido que espera recuperar el control del que había sido el principal estado oscilante del país, que en los últimos años ha dado un giro pronunciado hacia la derecha. Según la ley estatal, el gobernador republicano Ron DeSantis, que tiene un mandato limitado, no puede postularse a la reelección en 2026.

Aunque Florida sirve para que el gobierno de Trump reclute personal y pruebe políticas, Jolly dice que confía en que temas como la asequibilidad, la financiación de las escuelas públicas y el refuerzo de las leyes de financiamiento de campañas y ética resonarán con todos los votantes en los comicios del próximo año. Predice que las elecciones anunciarán un cambio a nivel nacional.

"En realidad, creo que los republicanos en Tallahassee han ido demasiado lejos en su intento de dividirnos. Creo que deberíamos sacar a los políticos de las aulas, de los consultorios médicos", afirmó Jolly.

"Creo que suficientes personas en Florida, incluso algunos republicanos, entienden ahora eso, que las guerras culturales han ido demasiado lejos", agregó.

Jolly obtuvo por primera vez su escaño en el Congreso en el área de Tampa Bay durante una elección especial en 2014 y fue reelegido para un mandato completo. Este abogado y excabildero experimentó una evolución política que lo llevó a dejar el Partido Republicano en 2018 para convertirse en independiente y luego en demócrata registrado. Y se ha forjado un perfil a nivel nacional como comentarista político contrario a Trump en MSNBC.

Jolly se unió al Partido Demócrata de Florida en el que posiblemente sea uno de sus momentos más vulnerables en años. Actualmente, Florida no tiene demócratas elegidos para cargos estatales, y tiene 1,2 millones más de republicanos registrados que de demócratas, según los datos de votantes activos del estado. El Partido Republicano ha hecho avances significativos en antiguos bastiones demócratas como el condado de Miami-Dade.

El día que Jolly anunció su nueva afiliación, el entonces líder demócrata en el Senado de Florida, Jason Pizzo, reveló su salida de la formación declarando que "el Partido Demócrata en Florida está muerto". Pizzo, un exfiscal, ha dicho que lanzará su propia candidatura para gobernador como independiente.

En el lado republicano, Jolly se enfrentará al representante Byron Donalds, que cuenta con el respaldo de Trump, quien también tiene una presencia frecuente en las noticias por cable como representante del presidente.

Entre quienes suenan como posibles candidatos republicanos están el exrepresentante Matt Gaetz y Casey DeSantis.

___

Kate Payne es miembro del plantel de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.