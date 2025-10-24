Exrugbier francés André Herrero fallece a los 87 años

El exforward francés André Herrero falleció este viernes a los 87 años, anunció el club de rugby Toulon, en el que se convirtió en una leyenda.

Apodado "El Grande", Herrero jugó 22 veces para la selección francesa entre 1963 y 1967. En su último año como profesional ganó el Cinco Naciones.

Herrero, que podía jugar de segunda o tercera línea, pasó 16 años en Toulon como jugador, antes de pasar a entrenador y presidente, un recorrido por el que entró al Salón de la Fama del club en 2023.

"Es con una inmensa tristeza que el Toulon ha recibido el fallecimiento de André Herrero", escribió el club francés.

"El Toulon envía sus más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de equipo, y rinde homenaje a uno de sus más grandes embajadores", concluyó el equipo rojinegro.

