Exsecretaria de Wisconsin violó leyes electorales por boletas no contabilizadas, dicen autoridades

MADISON, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Las autoridades electorales de Wisconsin declararon el jueves que la exsecretaria de la capital del estado violó varias leyes relacionadas con la no contabilización de casi 200 votos por correo en las elecciones presidenciales de noviembre, pero no llegaron a recomendar que se presenten cargos penales.

La Comisión Electoral bipartidista de Wisconsin votó 5-1 para aceptar un informe en el que se concluye que la exsecretaria de Madison violó cinco leyes electorales. Sin embargo, la investigación no fue una pesquisa criminal y la comisión no tiene la facultad de presentar cargos. En el informe no se recomienda que los fiscales lo hagan.

Los cargos podrían ser presentados por la fiscalía del condado de Dane o el Departamento de Justicia del estado.

El fiscal del distrito del condado de Dane, Ismael Ozanne, dijo que su oficina no había recibido una remisión, pero que, si lo hiciera, la revisaría.

Hasta el momento, el portavoz del Departamento de Justicia estatal, Riley Vetterkind, no ha respondido a un correo electrónico donde se solicitan sus comentarios sobre si se presentarían cargos.

Ningún resultado de ninguna contienda se vio afectado por los votos faltantes.

Maribeth Witzel-Behl renunció como secretaria de la ciudad de Madison en abril en medio de investigaciones sobre los votos faltantes.

La presidenta demócrata de la Comisión Electoral de Wisconsin, Ann Jacobs, calificó el incidente como una “omisión muy impactante de una responsabilidad ordinaria”.

El comisionado republicano Bob Spindell, quien emitió el único voto en contra de aceptar el informe, dijo que atribuía el problema a un sistema extremadamente complicado en la oficina de la secretaria y a una mala gestión.

“No creo que la secretaria deba ser crucificada por esto”, dijo.

En la investigación se determinó que dos bolsas de votos enviados por correo probablemente nunca llegaron a los sitios de votación donde debieron ser contados.

“Simplemente no hubo seguimiento de estos votos por correo”, dijo Jacobs.

La oficina de la secretaria no notificó a la Comisión Electoral de Wisconsin sobre el descuido hasta el 18 de diciembre, casi un mes y medio después de las elecciones y mucho después de que los resultados fueran certificados el 29 de noviembre.

En el informe de la comisión electoral se concluyó que la exsecretaria violó la ley estatal por no supervisar adecuadamente una elección, no proporcionar la información de registro más reciente para los libros de votación en dos distritos, manejar incorrectamente la devolución de los votos por correo, no escrutar adecuadamente los resultados en lo que respecta a los 193 votos no contados, y no proporcionar suficiente información para que la junta municipal de escrutinio realizara su trabajo.

En el informe se culpa a una “confluencia de errores” y se indica que Madison no contaba con procedimientos para rastrear el número de votos por correo que iban a un lugar de votación. También se señala una “completa falta de liderazgo” en la oficina del secretario.

“Estos son errores que podrían haberse evitado”, dijo el comisionado republicano Don Millis.

El abogado de la ciudad de Madison y secretario interino, Michael Haas, dijo que la ciudad no impugnó los hallazgos del informe.

“El activo más importante que tenemos es la confianza de los votantes y eso requiere una total transparencia y una abierta coordinación con los colaboradores cuando ocurren errores”, dijo Haas en un testimonio presentado ante la comisión. “Eso no sucedió en este caso”.

Madison ya ha implementado numerosas salvaguardas y procedimientos que estuvieron en vigor para las elecciones a principios de este año para garantizar que todos los votos por correo elegibles sean contabilizados, dijo Haas.

Las recomendaciones de acciones adicionales establecidas en el informe exceden los requisitos de la ley estatal y la comisión no tiene la autoridad para ordenar su aplicación, testificó Hass. Instó a la comisión a retrasar una votación.

La comisión votó unánimemente para dar a Madison hasta el 7 de agosto para responder antes de votar, una semana después, sobre si ordenará pasos adicionales a seguir.

Cuatro votantes cuyos sufragios no fueron contados han presentado reclamaciones por US$175.000 cada uno, en el primer paso hacia una demanda colectiva. Su abogado asistió a la audiencia del jueves, pero no testificó.

