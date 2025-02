Exsecretario de Transporte de EEUU podría ser el salvador del Partido Demócrata

TRAVERSE CITY, Michigan, EE.UU. (AP) — Algunos creen que el próximo salvador del Partido Demócrata vive aquí, cómodamente con su familia, en la relativa oscuridad de una pequeña ciudad a orillas del Lago Michigan. Pete Buttigieg aún no ha decidido si esa es una responsabilidad que desea asumir.

Por ahora, Buttigieg, de 43 años y exsecretario de Transporte de Estados Unidos, analiza su futuro con funcionarios del partido, líderes sindicales y estrategas de alto nivel. Debe decidir pronto si quiere volver al centro de atención nacional como candidato en la contienda por el Senado de Estados Unidos en Michigan o apartarse para buscar un papel mucho más importante como el próximo candidato presidencial de su partido.

Prominentes aliados creen que Buttigieg no puede hacer ambas cosas de manera factible, aun cuando otros lo comparan con Barack Obama, que fue elegido presidente tan solo cuatro años después de convertirse en senador de Estados Unidos.

“No creo que puedas postularte para el Senado en 2026 y para presidente en 2028... Pensaría que eso es muy, muy difícil”, dijo David Axelrod, antiguo estratega en jefe de Obama, que se reunió brevemente con Buttigieg la semana pasada antes de que ambos se presentaran en la Universidad de Chicago.

El Partido Demócrata puede estar sufriendo más en este momento que hace dos décadas, cuando los votantes optaron por ese senador de primer mandato de Illinois en lugar de candidatos más establecidos para liderar su regreso tras la presidencia de Bush. De hecho, los demócratas, desmoralizados y temerosos, claman por un nuevo y poderoso liderazgo mientras el presidente Donald Trump y sus aliados, notablemente Elon Musk, se apresuran a transformar Washington mediante el desmantelamiento de agencias federales clave.

Buttigieg tiene las herramientas para liderar a su partido a escala nacional si así lo desea. Más de cuatro años después de que el poco conocido alcalde superara a demócratas mucho más experimentados en los caucus presidenciales de Iowa, sigue siendo uno de los mejores comunicadores del partido, con un gran número de seguidores en las redes sociales, una organización nacional de donantes y un encanto del Medio Oeste que exhibe por igual en entrevistas con Fox News Channel y en entornos más pequeños.

Más que nada, dicen sus aliados, la decisión de Buttigieg estará guiada por el impacto en su joven familia en un momento cultural difícil en los Estados Unidos de Trump. El presidente republicano ha atacado las iniciativas LGBTQ+ y los programas de inclusión. Buttigieg es el padre abiertamente gay de un par de gemelos de tres años.

Axelrod elogió a Buttigieg como “una de las personas más talentosas del partido”.

“Sería un candidato de primera línea en cualquier contienda en la que se postule”, dijo Axelrod.

La vida en “la Capital Mundial de las Cerezas”

Buttigieg ha mantenido un perfil bajo desde que dejó la administración de Biden el mes pasado. No ha realizado entrevistas con los medios. Declinó hablar con The Associated Press para esta historia. Y ha desafiado a Trump solo con un puñado de publicaciones en redes sociales, notablemente, al responder a la acusación del republicano de que la contratación por diversidad fue la causa de la mortal colisión en el aire en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

Pero, según la respuesta, a los demócratas les gusta lo que tiene que decir. Sus publicaciones en X suelen generar millones de vistas. Y poco más de una semana después de unirse a la nueva plataforma de redes sociales Bluesky, se convirtió rápidamente en uno de los demócratas más seguidos.

Buttigieg, exalcalde de South Bend, Indiana, ha sido una presencia más visible en su nuevo hogar de Traverse City, una ciudad turística a orillas del lago que se autodenomina “la Capital Mundial de las Cerezas”. Su esposo, Chasten Buttigieg, creció en esa localidad.

“En realidad, Chasten fue un orador en nuestra última cena con Obama; se sentó en mi mesa”, dijo Lauren Flynn, comisionada del condado local. “Siempre recibo mensajes de texto de personas que dicen: ‘Oh, Dios mío, vi a Pete comprando en el centro o corriendo junto a la bahía’”.

Ocurre lo mismo en la cafetería local, Higher Grounds Trading Co., que tiene una bandera del orgullo gay en la entrada y mensajes progresistas en las paredes. Una barista describió el local como un sitio de bajo perfil donde la mayoría de los clientes no molestan al residente de mayor perfil de la ciudad.

“Ha estado viniendo con más frecuencia”, señaló recientemente la barista Sydney Hall, y dijo que había atendido a Buttigieg y a su esposo ese día.

La cafetería puede ser un ambiente acogedor, pero algunos advierten sobre preocupaciones de seguridad para los miembros de la comunidad LGBTQ+ y otros demócratas prominentes en el actual entorno político.

Aaron Wright, presidente de Up North Pride, con sede en Traverse City, elogió a Buttigieg y su familia por “sacrificar su seguridad física por el bienestar de su localidad, del estado y de la sociedad”. Señaló que Traverse City está a solo 20 minutos del lugar donde los miembros de un grupo extremista local planearon el secuestro de la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer.

“Esa es la principal preocupación que imagino que están considerando: la seguridad física de estar donde están, siendo las personas que son, porque la gente bebe del grifo de la información errónea y la desinformación”, dijo Wright. “Grupos malignos que quieren ver sufrir a personas como yo”.

El esposo de Wright, Trenton Lee, presidente del Partido Demócrata local, dijo que sus oponentes políticos en las campañas locales suelen centrarse en su sexualidad y no en las políticas.

“Pete ofrece ese desafío al otro lado, donde si quitaras su orientación sexual, la forma en que puede articular los problemas y realmente trabajar en ellos, ganaría sin duda en cualquier cosa a la que se postule”, dijo Lee. “Les obliga a pensar: ‘El único problema que tengo es que es gay’”.

Algunos críticos ya han acusado a Buttigieg de haberse mudado al estado únicamente para impulsar su carrera política.

“No es solo que se haya mudado a Michigan hace unos años después de ser el alcalde de South Bend. Es que lo hizo en el enclave más aislado de todo el estado”, dijo Jason Roe, estratega republicano y exdirector ejecutivo del partido estatal.

Traverse City, dijo Roe, es una “burbuja de élite” que solo “subraya un elitismo que fue uno de los problemas en el Partido Demócrata”. Agregó que se sorprendería si Buttigieg entra en la contienda, “porque si se postula y pierde, podría estar acabado”.

Una valiosa oportunidad en un estado clave

Puede que no haya un mejor terreno de preparación para un demócrata ambicioso en 2025 que Michigan.

La inesperada jubilación del senador demócrata Gary Peters produjo una infrecuente vacante en el Senado antes de las elecciones intermedias del próximo año. En lo que va de este siglo, ningún republicano ha sido elegido para el Senado de Estados Unidos en Michigan, aunque Mike Rogers estuvo a menos de uno punto porcentual el otoño pasado y planea postularse nuevamente.

Michigan también ofrece la ventaja de ser un estado donde cualquier posible candidato presidencial en 2028 jugaría de local. Se espera que el estado albergue una de las primeras elecciones primarias presidenciales de la nación. Y en las elecciones generales, Michigan será un estado clave en disputa.

Buttigieg se apoya en poderosos aliados para tomar su decisión.

La senadora demócrata de Michigan, Debbie Stabenow, que se jubiló en enero y considera a Buttigieg un amigo cercano, asistió a la fiesta de cumpleaños de sus gemelos y lo visitó en casa recientemente. Dijo que no espera respaldar a nadie en las primarias del Senado, pero le dijo directamente que sería un candidato “muy fuerte”.

“Si lo anunciara ahora, sería el favorito”, dijo Stabenow a la AP. “Es un hombre de la región centro-norte del país, y habla como tal. Es alguien con quien la gente realmente se identifica”.

Stabenow dijo que desafía a los oponentes de Buttigieg a que intenten usar el poco tiempo que ha vivido en Michigan como un arma política.

“Tenemos miles de personas que se enamoran de Michigan cada año”, dijo Stabenow. “Tenemos un gran (ex)gobernador que nació en Canadá. Si eso es lo mejor que tienen, genial”.

Buttigieg habló recientemente con líderes sindicales de todo Michigan y se reunió con Whitmer y la senadora estatal demócrata Mallory McMorrow, que se espera que entre pronto en la contienda por el Senado. La veterana estratega demócrata Lis Smith, una asesora clave en la campaña presidencial de Buttigieg en 2020 y una aliada cercana, también ha trabajado con McMorrow en el pasado.

Explorando su atractivo más allá de Michigan

Pero Buttigieg también ve más allá de Michigan.

La exrepresentante Annie Kuster, que dejó el Congreso en enero, dijo que habla con Buttigieg con cierta frecuencia y recientemente lo animó a postularse para el Senado. Al igual que otros aliados de Buttigieg, afirmó que su joven familia sigue siendo su principal preocupación mientras explora sus opciones.

“Es enormemente talentoso”, dijo Kuster. “Y tiene una tremenda capacidad para comunicarse, y de hacerlo exactamente con las personas que nos hacen falta: el centro del país, las pequeñas ciudades”.

Ya sea que se postule para el Senado o no, señaló Kuster, hay muchos demócratas de Nueva Hampshire que lo recibirían de vuelta en la destacada primaria presidencial del estado en 2028. Buttigieg terminó en segundo lugar en Nueva Hampshire durante su candidatura presidencial de 2020.

Kuster señaló a Obama como un ejemplo de alguien que se postuló para el Senado y luego para la presidencia unos años después.

“Estas son todas las cosas que él y su equipo están explorando”, dijo Kuster. “Obviamente, tiene un montón de opciones”.

___

Peoples reportó desde Nueva York.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.