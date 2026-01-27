Exseleccionado francés Eliaquim Mangala llega al Oriente Petrolero de Bolivia

El exseleccionado francés Eliaquim Mangala jugará con el Oriente Petrolero, en el fichaje más importante de los últimos años del fútbol boliviano, informó este martes el club.

El defensor central de 34 años fue campeón de la Premier League con el Manchester City en la temporada 2017-2018.

Este martes aterrizó en la ciudad de Santa Cruz (este), donde despertó las esperanzas de los hinchas albiverdes que no celebran ningún título desde 2010.

Mi objetivo es "llegar a la Sudamericana o Libertadores", dijo a la prensa en el aeropuerto cruceño, en un fluido español aprendido durante sus años en el Valencia CF.

Bicampeón de Portugal con el Porto (2011-2012 y 2012-2013), Mangala también defendió en ocho ocasiones los colores de Francia.

Integró la selección de Didier Deschamps que viajó a la Copa Mundial de Brasil 2014, aunque sin disputar encuentros, y tuvo minutos en la Eurocopa de 2016.

En 2014, el Manchester City pagó 45 millones de euros por su pase, pero en la última década su valor de mercado decayó hasta los 200.000 euros, según datos del portal Transfermarkt.

Estaba sin equipo desde su salida del portugués Estoril a finales de junio de 2025.

Su nuevo club, que no tendrá participación internacional esta campaña, no reveló el monto de la transferencia por Mangala, que aterrizó en Bolivia como agente libre.

Su incorporación al Oriente Petrolero se suma a la de Kevin Soni, exinternacional camerunés de 27 años que debutó como profesional también en el fútbol francés, en el Bordeaux.

Oriente Petrolero fue campeón de la primera división boliviana en cinco ocasiones, la última de ellas en 2010. Está en el cuarto puesto del palmarés nacional.

Este domingo el Orientísimo se enfrentará al Blooming, en el clásico de Santa Cruz, por la primera fecha del Torneo de Verano local.

El Torneo de Verano antecede al campeonato de la primera división y solo otorga premios en pasajes aéreos al campeón y subcampeón.