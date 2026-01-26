Exseleccionador español Robert Moreno niega que su cese del Sochi tenga relación con la IA

El exseleccionador español Robert Moreno negó este lunes haber usado la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para preparar los partidos durante su etapa al frente del Sochi, club de la liga rusa que lo cesó en septiembre pasado

Reportes surgidos recientemente en Rusia aseguraban que Moreno fue despedido en gran medida por usar ChatGPT en su trabajo, incluso utilizándolo para decidir alineaciones o posibles fichajes

"Nunca he usado ChatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso", escribió Moreno en una carta abierta enviada al diario español Marca

El técnico, de 48 años, admitió que utilizaba la tecnología en su trabajo, pero que tomaba las decisiones él mismo, asesorado por su cuerpo técnico

"Mi carrera en el fútbol empezó precisamente a través del análisis de datos y de video. Es mi especialización y lo que marcó la diferencia en mis inicios", continuó Moreno

"Como cualquier cuerpo técnico profesional, usamos herramientas de análisis: GPS, Wyscout (una base de datos de análisis futbolístico), vídeo, plataformas de scouting. La tecnología ayuda a procesar la información más rápido, pero las decisiones deportivas siempre las toma el cuerpo técnico", insistió

Moreno responsabilizó de las acusaciones al exdirectivo del Sochi Andrei Orlov, con quien tuvo diferencias

"Mi salida fue de común acuerdo en un momento de resultados irregulares y discrepancias en la planificación deportiva, como pasa en el fútbol", explicó el que fuera seleccionador español entre 2018 y 2019, cuando sustituyó a Luis Enrique luego de que el ahora entrenador del PSG dejara el cargo por la grave enfermedad de su hija Xana

Tras la muerte de ésta, Luis Enrique recuperó el puesto y acusó de "desleal" a Moreno, quien trató de aferrarse al cargo tras clasificar a España para la Eurocopa 2020

"Presentarla como 'echado por usar ChatGPT' simplifica algo mucho más completo y además no es cierto", concluyó el técnico, que tras su etapa en la Roja también entrenó al Mónaco y al Granada