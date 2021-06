Extenda apuesta por Latinoamérica como mercado de oportunidad en Canal Contract para las empresas andaluzas

Extenda celebró el 10 de junio un encuentro empresarial de operadores Contract en formato digital con el objetivo de generar sinergias e incentivar la colaboración entre las compañías andaluzas dedicadas al Canal Contract de Andalucía, en el marco de una "apuesta firme por Latinoamérica como mercado de oportunidad".

Según ha informado Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, esta cita, en la que participaron 18 empresas andaluzas e importantes representantes del sector, se centró en la internacionalización como "camino seguro para el posicionamiento y el desarrollo de negocio" de un ámbito de actividad que, en Andalucía y en el primer trimestre de 2021, ha alcanzado los 81 millones de euros en exportaciones, un 22,9 por ciento más que el mismo periodo del pasado año, logrando un récord histórico desde que existen datos homologables (1995).

El Contract funciona como un canal de distribución de productos de arquitectura y decoración, cuyo destino son clientes institucionales o corporativos que delegan las decisiones de compra en figuras de intermediación de carácter técnico, llamados prescriptores.

Los prescriptores son generalmente arquitectos, diseñadores de interior y decoradores, con un papel decisorio en la selección y compra de los productos destinados a los proyectos en los que participan. Los clientes finales de estos productos y servicios suelen estar relacionados con la construcción, diseño y decoración de complejos residenciales, hoteles, restaurantes, locales comerciales, instalaciones sanitarias, centros educativos, instituciones penitenciarias, aeropuertos y edificios gubernamentales.

Por esta razón, el Canal Contract reúne a empresas de diferentes sectores, como el hábitat, con muebles, decoración, textil-hogar, o artesanía; el de materiales de la construcción, como la piedra natural, la cerámica, o cerramientos, y los servicios, como arquitectura, diseñadores de interiores, o gestores de proyectos, todos ellos presentes en este foro empresarial.

El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha resaltado la utilidad que tiene este encuentro para los operadores contract andaluces, ya que "favorece la cooperación de las firmas de nuestra comunidad para generar productos y servicios más avanzados que funcionen con éxito en unos mercados internacionales que actualmente están inmersos en la incertidumbre, y que en el caso de esta industria se muestran aún más competitivos".

Así, Bernal ha destacado "la apuesta clara por los mercados de Latinoamérica, que presentan grandes oportunidades vinculadas al desarrollo de sus sociedades y la inversión en infraestructuras, que impacta indirectamente en el Canal Contract, circunstancia que nuestras firmas en Andalucía deben aprovechar para el desarrollo de sus negocios".

Sesiones formativas y debate

El encuentro se inició con un webinario a cargo de David Cámara, director de la Asociación Empresarial del Hábitat y profesional reconocido internacionalmente como el precursor del 'contract' en España y Latinoamérica; David Santafé, manager área de Consulting y Design HMY en Grupo HMY, formado en diseño y arquitectura de interiores con 20 años de experiencia liderando proyectos de creación de conceptos y posicionamiento de marcas, y Carlos Romero, cofundador de Estrategia y Diseño de Fractal Strategy. A lo largo de la exposición, los ponentes presentaron la importancia del desarrollo internacional como sinónimo de éxito y futuro, haciendo especial hincapié en el mercado latinoamericano.

A continuación, Didier Fenu, de Serastone; Nelson Ruiz, de Cate&Nelson, y Gayaz Kalas, de Indico Design, todas ellas firmas andaluzas, expusieron la relevancia de la colaboración entre firmas para el sector contract. En este sentido, consideraron la cooperación empresarial como elemento dinamizador de las nuevas soluciones de diferenciación competitiva.

Al finalizar ambas ponencias, Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ofreció a las empresas andaluzas la oportunidad presentarse y participar en una mesa debate con los ponentes, con la intención de crear un foro en el que poder compartir experiencias e identificar oportunidades de colaboración. Además, David Cámara cerró citas de asesoramientos para la adaptación de estrategias de Internacionalización y apoyo en el posicionamiento en mercados internacionales.

Empresas participantes

Este encuentro ha contado con un total de 18 empresas andaluzas participantes del sector contract. De todas ellas, ocho tienen su sede en la provincia de Sevilla (Duo Creativos/Uon, Finsa, IEDISA-Graphenstone, Indico Design, Mediomundo Arquitectos, Mister Wils, Ormo's Sofas y Universo Eirin). A su vez, cinco provienen de la provincia de Córdoba (Ilmex Decorative Lighting, P. Espejo, Perez e Hijos Fabrica de Sillas y Torrero); dos de Almería (Mármoles Ibéricos y Serastone Tecnología); dos de Jaén (Alvic y Pepe Alonso), y una de Málaga (Sunso).

La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea (UE) a través del Programa Operativo Feder de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80 por ciento, o cualquier otro programa europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

Extenda y canal contract

El Canal Contract es objeto de especial atención en Extenda. Entre las herramientas tradicionales de promoción de apoyo a este canal está la celebración del 'Encuentro Andaluz de Operadores Contract', que reúne cada año a una treintena de firmas y cuya próxima edición ya se está comenzando a organizar. El objetivo es aportar información sobre temas de interés y oportunidades en el Canal Contract, así como posibilitar la cooperación entre los distintos operadores andaluces de esta industria.

Por otra parte, el trabajo de Extenda se centra fundamentalmente en el asesoramiento al Canal Contract para alcanzar el éxito en los mercados internacionales, siendo muy significativo el servicio que envuelve al propio producto, que se debe ser altamente competitivo.

De la misma forma, resulta clave tener capacidad de adaptación y versatilidad con los productos. Sobre todo, es muy importante estar abiertos a sinergias con otras empresas, incluso competidoras; razón clave por la que celebra cada año el encuentro andaluz de operadores contract.

Exportaciones del sector hábitat

Las exportaciones andaluzas del sector hábitat alcanzaron los 81 millones en los tres primeros meses de 2021, un 22,9 por ciento más que el mismo periodo del año anterior, registrando un récord histórico desde que existen datos homologables (1995). No obstante, estas cifras no reflejan la totalidad del negocio exterior del Canal Contract, pues éste incluye servicios de ingeniería, construcción y decoración que no se contabilizan en estadísticas oficiales.

El sector hábitat andaluz exportó principalmente muebles y mobiliario médico-quirúrgico, con 44 millones entre enero y marzo de 2021, el 55 por ciento del total y creciendo un 31 por ciento; seguido de máquinas y aparatos eléctricos, con 9,5 millones y el 11,7 por ciento; productos textiles confeccionados y juegos, con 8,7 millones y el 10,7 por ciento, que cuadriplican sus datos con un alza del 302 por ciento, y calderas y máquinas mecánicas, con 6,1 millones de euros y el 7,6 por ciento, que dobla sus ventas con un aumento del 102 por ciento.

Estas ventas llegan a países de tres continentes en sus diez primeros destinos, que encabeza Francia, con 31 millones exportados, el 37,7 por ciento del total; seguida de Portugal, con 8,6 millones (10,6 por ciento) y un crecimiento del 6,1 por ciento; Alemania, que también sube, un 51 por ciento, hasta alcanzar los 7,7 millones (9,5 por ciento), y en cuarto lugar se sitúa el primer mercado extracomunitario, Estados Unidos, con 4,1 millones (5,1 por ciento del total).

Europa Press