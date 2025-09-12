Exteriores convoca a la encargada de negocios de Israel tras las “declaraciones falsas” de Netanyahu

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado este viernes a la nueva encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, para hacerle llegar el rechazo del Gobierno a las "declaraciones falsas" realizadas respecto al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Fuentes de Exteriores han informado de que su titular, José Manuel Albares, ha convocado a Erlich "para rechazar tajantemente las falsas y calumniosas declaraciones de la oficina del primer ministro de Israel".

La víspera, la cuenta oficial de la oficina del primer ministro en la red social 'X' publicó un mensaje en el que arremetía contra Sánchez por unas afirmaciones que hizo el lunes cuando anunció el paquete de nueve medidas para frenar el "genocidio" en Gaza y aumentar el respaldo a la Autoridad Palestina.

En ese mensaje, sostenía que Sánchez había dicho que "España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque 'España no tiene armas nucleares'".

"Eso supone una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", valoró el mandatario israelí, después de que su Gobierno respondiera el lunes vetando la entrada de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta a las medidas anunciadas por Sánchez.

Durante la presentación de las mismas, que incluyen la prohibición de entrada a dos ministros ultraderechistas israelíes, el presidente del Gobierno incidió para justificar su decisión en que "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo".

"Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas", defendió.

Apenas unas horas después del mensaje de la oficina de Netanyahu, Exteriores ya publicó un comunicado en el que tildó de "falsos y calumniosos" los comentarios, defendiendo nuevamente que el Gobierno está en contra de "cualquier forma de antisemitismo" y esgrimiendo, entre otras cosas, que se ha nacionalizado en los últimos años a 72.000 sefardíes y que en 2023 se aprobó el primer Plan Nacional contra el Antisemitismo.

PRIMERA CONVOCATORIA DE ERLICH

Esta es la primera ocasión en que Erlich es convocada a Exteriores desde que asumió el cargo el pasado mes de agosto. Su antecesor, Dan Poraz, que actualmente es ministro consejero de la Embajada, fue convocado en varias ocasiones desde que asumió la representación de Israel en España una vez que la embajadora, Rodica Radian-Gordon, fue llamada a consultas en mayo de 2024 por el reconocimiento de Palestina.

Dana Earlich tenía previsto ofrecer el 17 de septiembre en Bilbao una conferencia bajo el epígrafe "Una visión panorámica de Israel en su contexto regional", presentada por responsables de la asociación El Sitio y de la Asociación Vasca Amigos de Israel (AVAI), organizadores del evento que han cancelado dicho acto.

Tampoco España tiene en estos momentos embajadora en Tel Aviv, ya que Ana María Salomon fue llamada a consultas este mismo lunes tras las "calumniosas acusaciones" hacia España por parte del Gobierno israelí en respuesta al plan anunciado por Sánchez y las "inaceptables medidas" emprendidas contra Díaz y Rego.