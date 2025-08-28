LA NACION

Exteriores reclama "enérgicamente" a Venezuela que libere a los españoles retenidos hace casi un año

Venezuela.- Exteriores reclama "enérgicamente" a Venezuela que libere a los españoles retenidos...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Exteriores reclama "enérgicamente" a Venezuela que libere a los españoles retenidos hace casi un año
Exteriores reclama "enérgicamente" a Venezuela que libere a los españoles retenidos hace casi un año

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado este jueves a la embajadora de Venezuela, Gladys Gutiérrez Alvarado, para solicitar "en términos enérgicos" la liberación de los españoles retenidos en el país caribeño desde mediados de septiembre de 2024. Fuentes de la cartera que dirige José Manuel Albares agregan que han exigido a la representante venezolana que las autoridades del país cumplan sus obligaciones de acuerdo con el Derecho Internacional y que España pueda ejercer la protección consular sobre "todos" sus nacionales. En el caso de los detenidos el año pasado, el cónsul no ha podido visitarles en este tiempo.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció el pasado 14 de septiembre que Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35, habían sido detenidos en Puerto Ayacucho en el marco de un complot orquestado por la oposición y que tenía como objetivo asesinar al presidente, Nicolás Maduro, y otros líderes chavistas. Según Caraas, ambos estaban vinculados con el CNI, algo que el Gobierno ha negado en todo momento.

LA NACION
Más leídas
  1. La central nuclear que España construyó hace más de cuatro décadas pero nunca usó y con la que no sabe qué hacer
    1

    Lemóniz, la central nuclear que España construyó hace más de cuatro décadas pero nunca usó y con la que no sabe qué hacer

  2. Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
    2

    Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas

  3. Carlos Alcaraz: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público
    3

    Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público

  4. Todos lo saben, nadie los para: Messi-Alba-Messi y otro golazo (y una calesita del 10 en el área)
    4

    Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista

Cargando banners ...