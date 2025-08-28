Exteriores reclama "enérgicamente" a Venezuela que libere a los españoles retenidos hace casi un año
MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado este jueves a la embajadora de Venezuela, Gladys Gutiérrez Alvarado, para solicitar "en términos enérgicos" la liberación de los españoles retenidos en el país caribeño desde mediados de septiembre de 2024. Fuentes de la cartera que dirige José Manuel Albares agregan que han exigido a la representante venezolana que las autoridades del país cumplan sus obligaciones de acuerdo con el Derecho Internacional y que España pueda ejercer la protección consular sobre "todos" sus nacionales. En el caso de los detenidos el año pasado, el cónsul no ha podido visitarles en este tiempo.
El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció el pasado 14 de septiembre que Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35, habían sido detenidos en Puerto Ayacucho en el marco de un complot orquestado por la oposición y que tenía como objetivo asesinar al presidente, Nicolás Maduro, y otros líderes chavistas. Según Caraas, ambos estaban vinculados con el CNI, algo que el Gobierno ha negado en todo momento.
