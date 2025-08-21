Extinction Rebellion y Greta Thunberg bloquean avenida y banco en Noruega

Greta Thunberg y más de 100 activistas climáticos bloquearon el jueves la principal avenida de Oslo y una sucursal bancaria para exigir que Noruega cierre su industria petrolera, informaron la policía y los organizadores.

La acción tuvo lugar justo después de la protesta de 36 horas del grupo que bloqueó la mayor refinería de petróleo de Noruega, en la costa suroeste.

"Hay más de 100 activistas frente a la sede principal del banco DNB en la avenida Karl Johan", declaró sobre el mediodía el jefe de operaciones de la policía de Oslo, Anders Aas.

La protesta fue organizada por Extinction Rebellion.

En un comunicado, la organización Reclaim the Future, que también participaba en la manifestación, afirmó que DNB era "el banco en Escandinavia que más dinero invierte en la expansión de la industria de los combustibles fósiles".

Según el comunicado, los manifestantes desplegaron pancartas, corearon consignas y pronunciaron discursos exigiendo que Noruega elimine progresivamente su negocio de petróleo y gas.

Noruega es el mayor productor de petróleo y gas de Europa occidental.

Equinor, propietaria de la refinería de Mongstad y cuya mayoría pertenece al Estado noruego, declaró que pretende mantener estable su producción de petróleo en 1,2 millones de barriles diarios hasta 2035, y espera producir 40.000 millones de metros cúbicos de gas al año para esa fecha.