Extinguido el incendio de Aroche en el paraje de La Contienda este domingo

AROCHE (Huelva), 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha extinguido el incendio declarado el pasado miércoles en el paraje de La Contienda de Aroche (Huelva).

Así lo ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en torno a las 23,45 horas el fuego quedó completamente extinguido en una zona en la que trabajaban un helicóptero ligero y tres aviones de carga en tierra. Mientras que en tierra permanecían ocho camiones autobombas, cuatro buldóceres, ocho grupos de bomberos forestales, un Técnico de Extinción, tres Técnicos de Operaciones, tres agentes de Medio Ambiente, un módulo de PMA, una Unidad de Análisis, una Unidad Médica de Incendios Forestales y una Unidad Meteorológica.

Ya en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero, había explicado que la tarde del miércoles fue "muy desalentadora" en este paraje denominado La Contienda, pero que la noche había "dado fruto todos los trabajos", por lo que durante la mañana "ya se podía hablar de que estaba el campo frío".

En este sentido, destacaba "la rapidez" del Plan Infoca, al tiempo que ha señalado que se han calcinado "unas 500 hectáreas", pero "no hay que lamentar pérdidas materiales ni de ganado, que es muy importante".

"El Consorcio de Bomberos, junto al Infoca y los medios portugueses, estuvieron refrescando al ganado. Y también los trabajadores de la ganadería que estuvieron con ellos. Pero sí que podemos hablar de que habrá pérdidas de animales", ha lamentado.

Asimismo, explicaba que el paraje La Contienda se encuentra en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en territorio de "anidamiento de buitres", además de "la presencia de muchos animales". Tiene una gran arboleda que "ha hecho que el incendio avanzara mucho más rápido".