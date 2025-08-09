Extinguido el incendio de Camariñas, que obligó a desalojos, tras quemar 51,98 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

El incendio de Camariñas (A Coruña), parroquia de Xaviña, ha sido extinguido en la tarde de este sábado tras calcinar finalmente 51,98 hectáreas desde su inicio el martes. Por otra parte, el declarado en Padrenda (Ourense) en la noche del viernes ya está estabilizado.

El fuego de Camariñas, originado el martes a las 16.57 horas, obligó a desalojos de vecinos tras declararse la Situación 2 por peligro para las casas. Además de los efectivos movilizados por la Consellería do Medio Rural, fue necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Desde la mañana del jueves, ya permanecía controlado y, en la tarde del sábado, ha podido ser apagado, según traslada la Xunta. Asimismo, el incendio declarado a las 22.03 del viernes en el ayuntamiento de Padrenda, parroquia homónima, ha sido estabilizado en la tarde del sábado y supera las 40 hectáreas.

Por otro lado, está controlado desde las 17.15 horas un conato de incendio en Begonte (Lugo), parroquia de Baamonde, con una superficie de 0,79 hectáreas, iniciado a las 13.18 del sábado. Intervienen tres agentes, cinco brigadas, cuatro motobombas, un helicóptero y dos aviones.

Otro conato en Sarreaus (Ourense), de 0,93 hectáreas, fue extinguido a las 18.43 horas.

INCENDIO EN CHANDREXA DE QUEIXA

El fuego de Chandrexa de Queixa (Ourense), activo en la parroquia de Requeixo desde las 15.51 horas de la tarde del viernes, continúa avanzando sin control y ya calcina 700 hectáreas, según las últimas estimaciones ofrecidas por la Consellería.

Fuentes de la misma trasladan que, en principio, en el fuego de Chandrexa no existe ningún riesgo para viviendas próximas, ya que se trata de una zona de sierra.

Para su extinción se han movilizado, hasta el momento, nueve técnicos, 26 agentes, 40 brigadas, 19 motobombas, seis palas, dos unidades técnicas de apoyo, diez helicópteros y diez aviones. Además, el Ministerio de Transición Ecológica ha enviado sus propios medios.

En concreto, ha desplegado un avión anfibio FOCA de Torrejón, parte de una brigada helitransportada tipo 1 de La Iglesuela, una brigada helitransportada tipo 1 de Laza, un avión anfibio FOCA de Zaragoza, una brigada helitransportada tipo 1 de Tabuyo del Monte y una aeronave de coordinación tipo 1 de León.

Hasta ahora, el incendio forestal más grande del año había sido el de Vilardevós tras arrasar 578,7 hectáreas desde que se declaró el pasado fin de semana, 1 de agosto, hasta su extinción este viernes a las 12.24 horas.

OTROS INCENDIOS

Además, desde las 12.45 horas del sábado está estabilizado el incendio forestal de la parroquia de Monteseiro, en el municipio lucense de Fonsagrada, que se inició a las 15.30 horas del martes y que, según las últimas estimaciones, afecta alrededor de 120 hectáreas.

Han intervenido seis técnicos, 48 agentes, 65 brigadas, 69 motobombas, tres palas, siete helicópteros y ocho aviones.

En esta localidad, esta semana se produjo otro incendio, en la parroquia de Cereixido, originado el miércoles a las 13.07 horas y extinguido a las 19.20 del viernes.

Tuvo una dimensión final de 30 hectáreas, 25 de arbolado y cinco restantes de monte raso.

Asimismo, están controlados los incendios de: Ponteceso (A Coruña), y parroquia de Corme Aldea (60 hectáreas) y Ponteceso (A Coruña), parroquia de Brantuas (200 hectáreas).