Extinguido el incendio de la refinería rusa Afipski tras el ataque de un dron

MOSCÚ, 7 ago (Reuters) -

Un incendio en la refinería de petróleo de Afipsk, en la región rusa de Krasnodar, provocado por la caída de restos de drones, fue extinguido, según informaron el jueves los servicios de emergencia locales.

El Ministerio de Defensa ruso declaró que los sistemas de defensa antiaérea habían derribado nueve drones ucranianos sobre la región durante la noche.

El ejército ucraniano confirmó que sus unidades no tripuladas habían alcanzado la refinería de la región de Krasnodar, sin dar más detalles. No estaba claro de inmediato cuál era el alcance de los daños en la refinería Afipski, que junto con la refinería de Krasnodar procesó 7,2 millones de toneladas métricas de crudo en 2024.

Fuentes del mercado señalaron que la interrupción en la refinería Afipsk puede provocar un menor uso del petróleo, lo que podría añadir barriles adicionales a las exportaciones rusas en agosto.

Ucrania ha atacado regularmente con drones refinerías de crudo rusas, estaciones de bombeo y puertos utilizados para la exportación de petróleo y gas.

Rusia tiene previsto aumentar las exportaciones desde sus puertos occidentales hasta casi dos millones de barriles diarios en agosto, unos 200.000 más que la estimación anterior, después de que dos refinerías se quedaran con más crudo que exportar tras los ataques de drones ucranianos.

Las refinerías de Razan y Novokubishevsk, ambas gestionadas por la petrolera Rosneft, interrumpieron el funcionamiento de varias unidades de destilación de crudo tras los ataques con drones del 2 de agosto. Las reparaciones durarán aproximadamente un mes, según tres fuentes del sector. (Información de Reuters; edición de Emelia Sithole-Matarise y Mark Trevelyan; editado en español por Irene Martínez)