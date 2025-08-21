Extinguido el incendio forestal declarado el martes en una zona de difícil orografía en Los Barrios.

LOS BARRIOS (Cádiz), 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha extinguido el incendio que se declaró en la tarde del pasado martes 19 de agosto en el paraje Finca la Granja de Los Barrios (Cádiz), en un zona de difícil acceso debido a su orografía.

En concreto, en un mensaje en redes sociales consultadas por Europa Press, el Plan Infoca ha informado que el fuego se ha dado por extinguido a las 23,30 horas del miércoles, algo más de un día desde que se inició.

Este mismo miércoles por la mañana ya se daba por controlado el incendio por los efectivos movilizados, que trabajaban únicamente por tierra tras desplegar en las primeras horas del mismo un helicóptero semipesado para actuar por aire.

Así, durante todo la jornada del miércoles han estado en el lugar afectado trabajando en tareas de remate y liquidación, refrescando la zona para evitar reactivaciones del fuego hasta que finalmente por la noche se ha conseguido apagar.

Cabe recordar que este ha sido el tercer incendio en este mes de agosto en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, tras los de los días 5 y 11 que se dieron en Tarifa y que fueron mucho más virulentos, al afectar a unas 600 hectáreas en total y obligar a la evacuación en conjunto de más de 3500 personas que se encontraban en hoteles y viviendas.

En un audio remitido a los medios, el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, advertía que la zona donde se ha producido el fuego es "un terreno tremendamente dificultoso" con una orografía "muy dura donde probablemente la inmensa mayoría de los ciudadanos en condiciones normales no serían capaces de acceder", dejando entrever la posibilidad de que este fuego haya sido intencionado.

En ese sentido, agradecía la labor de los bomberos del Infoca, resaltando el "orgullo" por ver cómo estos efectivos trabajan para "minimizar el daño que otros pretenden provocar".