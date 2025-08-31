LA NACION

Extinguido el incendio forestal declarado en Almansa y controlado el de Loranca de Tajuña

Extinguido el incendio forestal declarado en Almansa y controlado el de Loranca de Tajuña

Extinguido el incendio forestal declarado en Almansa y controlado el de Loranca de Tajuña
COMISIÓN EUROPEA - COMISIÓN EUROPEA

TOLEDO, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido, a las 23.27 horas, el incendio declarado en el paraje 'Cerro Piojo' de Almansa (Albacete) y ha dado por controlado el de Loranca de Tajuña (Guadalajara).

El primero de los fuegos, el de Almansa, se detectaba este sábado a las 15.39 horas por un vigilante fijo y se daba por controlado a las 18.55 horas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la región. En las labores de extinción llegaron a participar un total de 20 medios y 70 personas.

El de Loranca de Tajuña se detectaba el pasado viernes a las 14.54 horas gracias a una llamada particular. Unas llamas que los servicios de extinción daban por controlado a las 21.52 horas de este sábado. Hasta 33 medios y 124 personas han llegado a participar en este incendio forestal arbolado.

