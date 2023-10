El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. lleva años utilizando su célebre nombre para propagar información falsa sobre vacunas y otros temas, en una época en la que la difusión de teorías conspirativas se ha convertido en una poderosa forma de conseguir votantes.

Un análisis de The Associated Press sobre su trabajo y sus repercusiones revela que Kennedy ha ganado dinero, fama e influencia política, mientras que algunas personas han sufrido las consecuencias.

El equipo de campaña de Kennedy no devolvió los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios del candidato, hijo del difunto senador Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy.

Estas son las principales conclusiones del reportaje de la AP:

Braden Fahey, de doce años, no falleció por recibir una vacuna. Sin embargo, pocos meses después de su muerte en agosto de 2022, su foto apareció en la portada de un libro copublicado por el grupo antivacunas de Kennedy. El libro argumenta falsamente que las vacunas COVID-19 causaron un pico de muertes súbitas entre jóvenes sanos.

Kennedy escribió el prólogo y tuiteó que detalla datos que demuestran que “las vacunas COVID son un crimen contra la humanidad”.

Los padres de Braden han leído comentarios de personas que culpan falsamente a las vacunas de la muerte de su hijo. Ver el recuerdo de Braden tergiversado por Kennedy y otros ha sido profundamente doloroso, dijeron. Cuando intentaron en repetidas ocasiones ponerse en contacto con el autor y el editor para que retiraran el nombre y la foto de Braden, nadie respondió.

La AP se puso en contacto con Kennedy y otras personas relacionadas con el libro la semana pasada, y el presidente de la editorial Skyhorse, coeditora del libro, envió un mensaje de texto a los Fahey. Pero Gina Fahey dijo a la AP que creía que lo hizo sólo después de que quedara claro que podría dañar su reputación.

El presidente de Skyhorse, Tony Lyons, no explicó por qué Braden fue elegido específicamente para la portada, pero defendió su inclusión en el libro diciendo que las noticias y su obituario no mencionaban la causa de su muerte.

Lyons dijo que desconocía los intentos de los Fahey de ponerse en contacto con su empresa. Esta semana declaró a la AP que estaban considerando la posibilidad de retirar a Braden del libro o de la portada.

Lydia Greene, una madre que vive en la provincia canadiense de Alberta, se identificaba anteriormente como antivacunas y era una devota seguidora de Kennedy. Dijo que pensaba que era un héroe porque decía cosas que otras personas tenían demasiado miedo de decir.

Rechazó todas las vacunas para su hijo tras creerse la insistencia de Kennedy y otros líderes antivacunas en que las vacunas provocan autismo. Cuando su hijo empezó a manifestar señales de autismo, Greene lo descartó porque en el movimiento antivacunas el autismo se describe como un daño grave y lo peor que le puede ocurrir a un niño. Ella no vio eso en su hijo.

Dice que no reconoció su enfermedad hasta que “salió del bucle de los antivacunas”.

“Me di cuenta de que había perdido un tiempo muy valioso en el que debería haber estado en terapia ocupacional, logopedia, terapia basada en pruebas para el autismo”, dijo Greene.

___

Quizás el ejemplo más conocido del activismo antivacunas de Kennedy fuera de Estados Unidos fue en 2019 en la nación insular de Samoa, en el Pacífico.

Ese año, decenas de niños murieron de sarampión. Muchos factores llevaron a la ola de muertes, incluidos errores médicos y malas decisiones de las autoridades gubernamentales. Pero las personas involucradas en reaccionar ante la emergencia dijeron que Kennedy y los activistas antivacunas que apoyó empeoraron las cosas.

En junio de 2019, Kennedy y su esposa, la actriz Cheryl Hines, visitaron Samoa, un viaje que Kennedy escribió más tarde que fue organizado por un activista antivacunas local.

Las tasas de vacunación habían caído en picado después de que dos niños murieran en 2018 por una vacuna contra el sarampión que una enfermera había mezclado incorrectamente con un relajante muscular. El gobierno suspendió el programa de vacunas durante meses. Cuando Kennedy llegó, las autoridades sanitarias estaban tratando de volver a la normalidad.

Kennedy fue tratado como un invitado distinguido y se reunió con el primer ministro y otros funcionarios. También se reunió con activistas antivacunas, una de las cuales escribió en Instagram que la reunión fue “profundamente monumental... para este movimiento.”

Unos meses más tarde, en Samoa estalló una epidemia de sarampión que se cobró la vida de 83 personas, en su mayoría bebés y niños.

Helen Petousis-Harris, una vacunóloga de Nueva Zelanda que trabajó para combatir la crisis, dijo a la AP que los activistas antivacunas locales y regionales se inspiraron en Kennedy.

“Amplificaron el miedo y la desconfianza, lo que provocó la amplificación de la epidemia y un mayor número de niños muertos. Los niños eran atendidos demasiado tarde”, afirmó.

En una entrevista para un documental de próxima difusión, “Shot in the Arm”, Kennedy afirmó que no tiene ninguna responsabilidad en lo sucedido.

El exsenador del estado de California Richard Pan es un pediatra que recordó lo sucedido cuando los legisladores debatían un proyecto de ley que él promovió para dificultar la obtención de una exención de vacunación.

Kennedy se opuso al proyecto de ley y acudió a Sacramento para abogar en contra. Mientras una multitud se congregaba frente al capitolio, Kennedy se puso en pie para hablar. Dos grandes carteles detrás de él mostraban la imagen de Pan, con la palabra “MENTIROSO” estampada en su cara con pintura de color rojo sangre. Pan declaró a la AP que creía que el montaje pretendía incitar a la multitud contra él.

En pocos meses, un extremista antivacunas agredió a Pan y lo retransmitió en directo por Facebook. Otro arrojó sangre a Pan y a otros legisladores.

Kennedy ha mencionado repetidamente el Holocausto al hablar de las vacunas y los mandatos de salud pública, comparaciones que, según Pan, equivalen a “un llamado indirecto a la violencia” contra los defensores de la salud.

Pan dijo que se trata de una de las muchas veces en que Kennedy ha incitado a las personas contra los defensores de la salud pública. Kennedy también es autor de un libro superventas que atacaba al doctor Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas y antiguo científico de alto nivel del gobierno, que ha recibido amenazas de muerte.

Pan afirmó que las personas que hacen todo lo posible por proteger a los niños “están siendo amenazadas e incluso agredidas a causa de su retórica y sus mentiras. Eso hace daño a Estados Unidos”.

____

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. La AP es la única responsable de todo el contenido.