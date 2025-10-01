Extraditan desde Estados Unidos a cinco supuestos miembros del Tren de Aragua buscados en Chile

SANTIAGO (AP) — Cinco supuestos miembros de la peligrosa banda transnacional Tren de Aragua, catalogada como organización terrorista por el gobierno de Donald Trump, fueron extraditados desde Estados Unidos a Chile, entre ellos un individuo que estaría directamente vinculado con el secuestro y asesinato de un exmilitar venezolano el año pasado, informaron el miércoles las autoridades.

Los cinco imputados, todos de nacionalidad venezolana y acusados de sendos delitos relacionados con el crimen organizado —como secuestro, homicidio, extorsiones y tráfico de migrantes— llegaron al país sudamericano entrada la noche del martes y fueron trasladados a un complejo penitenciario de alta seguridad en Santiago en medio de un fuerte operativo policial.

“Los cinco sujetos fueron entregados por la Policía de Investigaciones (PDI)... quedando todos en celdas individuales con su respectiva vestimenta fiscal y en la sección de máxima seguridad de este recinto”, dijo en una rueda de prensa el miércoles la directora nacional de Gendarmería de Chile, María Angélica Aguirre Cárdenas.

Entre los extraditados figura Edgar Javier Benítez Rubio, alias “El Fresa” y quien está acusado en Chile de participación en el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, un disidente político crítico del gobierno de Nicolás Maduro asesinado en febrero de 2024 en las afueras de Santiago.

Debido a su alta peligrosidad los cinco quedarán recluidos en celdas que cuentan con cámaras de vigilancia, usarán uniformes especiales y serán monitoreados en tiempo real, con salidas al patio controladas. “Por lo tanto, su comportamiento diario se encuentra absolutamente controlado”, aseguró Cárdenas.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz Lamartine, destacó la colaboración de las diferentes policías chilenas “a nivel internacional”. Chile está “dando una señal muy clara de que cuando se produzcan estos hechos graves en nuestro país, nosotros no vamos a dejar de hacer ningún procedimiento ni vamos a cejar en el esfuerzo por encontrarlos”, afirmó en la rueda.

“La llegada simultánea de estas cinco personas, luego de una tramitación relativamente breve, evidencia la excelente cooperación entre Chile y Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad.

Asimismo, constituye una fuerte señal contra la impunidad", señaló a su vez el fiscal nacional, Ángel Valencia, en un comunicado.

Los imputados serán puestos a disposición de los distintos tribunales de justicia para que respondan de forma individual en las respectivas cortes por los delitos que se les imputan, agregó la institución.

Finalmente, el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, agradeció la estrecha cooperación con las autoridades estadounidenses y valoró que el trabajo se haya dado “de manera muy armónica y muy estrecha”.

Nacido en las cárceles de Venezuela, el Tren de Aragua ha expandido sus tentáculos a diversos países de la región como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Estados Unidos.

En Chile la organización logró infiltrarse a partir de 2019 aprovechando la llegada de decenas de miles de migrantes que cruzaron la frontera por pasos no habilitados y en su mayoría controlados por integrantes de la propia facción.