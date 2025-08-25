Extranjero atropella y mata a una persona y deja 8 heridos en La Habana
Un extranjero que vive en Cuba arrolló el lunes a nueve personas en un recorrido en un vehículo...
- 1 minuto de lectura'
Un extranjero que vive en Cuba arrolló el lunes a nueve personas en un recorrido en un vehículo por dos municipios de La Habana, con saldo de un muerto y ocho heridos, informó el Ministerio del Interior.
Los atropellamientos, "en diferentes lugares" del recorrido, dejaron una mujer de 35 años fallecida y a ocho personas heridas que reciben atención médica en el hospital, indicó la dependencia en un comunicado.
Precisó que el hecho ocurrió a las 02:30 locales (06:30 GMT) en un trayecto entre Centro Habana y Habana Vieja, dos municipios contiguos de esta capital.
"El autor, un ciudadano extranjero residente en el país, fue detenido por las fuerzas del orden público y se encuentra bajo proceso investigativo", añadió el ministerio.
Los accidentes de tránsito se han incrementado en los últimos tiempos en La Habana, por el mal estado de las calles y de los automóviles, pero este tipo de atropellamiento es inusual en Cuba.
