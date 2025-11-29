Extrema derecha alemana refunda en medio de protestas su ala juvenil

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) fundó el sábado una organización juvenil en un congreso cerca de Fráncfort, iniciado con más de dos horas de retraso por protestas de detractores de esta formación antiinmigrantes y prorrusa.

Segunda en las legislativas en febrero pasado y líder de la oposición en el país, la AfD se prepara para una serie de elecciones regionales en 2026 que espera ganar, en particular en sus bastiones de la antigua Alemania del Este.

La nueva organización juvenil sustituye a "Junge Alternative" (Joven Alternativa), disuelta a principios de año por el partido después de que los servicios de inteligencia la clasificaran como grupo extremista.

La antigua rama juvenil se vio envuelta en numerosas controversias. Varios de sus miembros usaron cánticos racistas o mantuvieron reuniones con neonazis.

Uno de los colíderes de AfD, Tino Chrupalla, admitió en el congreso celebrado en Giessen que tenían que "aprender de los errores del pasado".

Algunos participantes de la antigua organización juvenil "se golpeaban la cabeza contra la pared, en vez de poner los pies en el suelo", afirmó.

El primer líder de "Generation Deutschland" será Jean-Pascal Hohm, un diputado regional de 28 años en Brandeburgo, bastión de la AfD en el este, elegido con 90,4% de los votos.

"Lucharemos con determinación para un verdadero cambio de dirección en materia de migración, para que Alemania siga siendo el país y la patria de los alemanes", declaró Hohm.

Y ante las acusaciones de espionaje a favor de Rusia y otros Estados autoritarios, Hohm declaró: "Somos patriotas alemanes". "Nadie en esta sala es servidor de Rusia o de otro país", aseguró.

Opositores al AfD protestaron por la ciudad con banderines que llevaban consignas para "combatir el fascismo", en medio de un importante dispositivo de seguridad.

Un portavoz de la policía de Giessen, interrogado por la AFP, calculó en 25.000 los manifestantes durante la jornada, y los organizadores esperan congregar a 57.000.

"No debemos permitir que se cree una nueva Juventud Hitleriana, especialmente nosotros con nuestra historia", dijo Carsten Kachelmus, un manifestante de 52 años.

Alemania, marcada por su pasado nazi, resistió durante mucho tiempo al auge electoral de la extrema derecha.

Pero después de la ola migratoria de 2015 procedente principalmente de Siria, los ataques islamistas y crímenes cometidos por extranjeros impulsaron la popularidad de la AfD.

lep-jsk/sbk/eg/dbh