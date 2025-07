Extremadura advierte que no será "cómplice del engaño" del ministerio a los sanitarios con la reforma del Estatuto Marco

MÉRIDA, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - La consejera de Salud y Servicios Sociales de Extremadura, Sara García Espada, ha reafirmado que no van "a ser cómplices del engaño que pretende hacer el Ministerio a los profesionales sanitarios extremeños aprobando una reforma del estatuto marco sin consignación de los PGE", con motivo de la reunión este miércoles en Madrid de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, donde se ha abordado la propuesta de reforma del Estatuto Marco del personal sanitario. En el encuentro, convocado por el Ministerio de Sanidad, han participado la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el director de recursos humanos del SES, José Antonio Bote, junto al resto de representantes autonómicos. El único punto del orden del día era la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que no se ha abordado debido a "la negativa unánime de las comunidades autónomas a avanzar sin haber completado previamente el estudio técnico del texto", según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa. Ante esta situación, la ministra ha accedido a la petición de las autonomías y ha anunciado la convocatoria de una reunión técnica en septiembre para analizar el documento antes de continuar con el debate a nivel político. Sara García Espada ha manifestado que la Junta de Extremadura considera "oportuna una actualización" de dicho Estatuto, pero siempre sobre una base "seria y rigurosa", algo que, en su opinión, "resulta incompatible" con la forma en que se ha gestionado esta convocatoria. La consejera ha lamentado que los directores generales de Recursos Humanos de las comunidades autónomas no hayan podido completar el análisis técnico del texto, a pesar de que existía un compromiso previo del propio Ministerio para ello. García Espada ha reiterado el compromiso del Gobierno de Extremadura con la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario y ha hecho un llamamiento al consenso, además ha insistido en que cualquier propuesta debe ir acompañada de financiación finalista procedente de los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, ha advertido que "el Estatuto Marco no puede ni debe convertirse en un nuevo factor de desequilibrio territorial por falta de implicación del Gobierno central". La consejera ha reiterado que no van "a ser cómplices del engaño que pretende hacer el Ministerio a los profesionales sanitarios extremeños", y ha recordado que ya existen precedentes con el actual Gobierno central de leyes aprobadas sin la correspondiente consignación presupuestaria, lo que impide su desarrollo efectivo.

