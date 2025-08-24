Extremadura registra 43 incendios forestales en las dos últimas semanas, que queman unas 35.270 hectáreas

MÉRIDA, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Plan Infoex ha intervenido en un total de 121 incidentes acaecidos durante las dos últimas semanas en Extremadura, de los cuales 43 han sido incendios forestales. A causa de esos 43 fuegos, de los que 25 han tenido lugar en la provincia de Badajoz y 18 en la de Cáceres, se han visto afectadas alrededor de 35.270 hectáreas de superficie, según informa la Junta en nota de prensa.

Cabe señalar que durante estas dos semanas de peligro alto, un total de ocho incendios han superado las 500 hectáreas calcinadas. Dentro de ellos se encuentran el de Llerena (Badajoz), el cual está controlado y afectando a un total de 5900 hectáreas aproximadamente; así como el de Jarilla (Cáceres), también estabilizado, con nivel 1 de operatividad Infoex y afectando a alrededor de 17.000 hectáreas.

En cuanto a la predicción meteorológica para esta próxima semana, se espera un inicio marcado por temperaturas sin cambios. El martes se prevén nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco disperso, aunque las temperaturas sufrirán un ligero ascenso. A partir de la mitad de la semana las temperaturas irán en descenso, aunque de cara al final de la misma se volverán a alcanzar valores cercanos a los 36ºC.

En cuanto al viento, se espera que estos sean flojos de componente oeste. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta sigue recomendando que se extremen las precauciones sobre terrenos forestales y sus zonas de influencia en actividades susceptibles de provocar incendios.