Extremo coman estará fuera por dos semanas tras una cirugía cardíaca menor, dice dt del bayern

MÚNICH, Alemania, 17 sep (Reuters) - El extremo del Bayern Munich Kingsley Coman se sometió a una cirugía menor esta semana para solucionar un problema cardíaco, pero estaría de baja solamente un par de semanas, dijo el viernes el entrenador del equipo, Julian Nagelsmann.

El francés, que entró como suplente en la victoria del Bayern 3-0 en la fase de grupos de la Liga de Campeones sobre Barcelona esta semana, reanudará los entrenamientos en los próximos días tras pasar por el quirófano el jueves.

"Tenía un latido cardíaco adicional débil, un problema menor del ritmo cardíaco", dijo Nagelsmann en una rueda de prensa virtual. "Brevemente, tuvo un poco menos de aire. Por eso decidimos hacer la cirugía. Fue operado ayer", dijo el DT.

"El martes comenzará a entrenar y no estará fuera más de una semana y media o dos semanas. No es tan grave. Mucha gente tiene este problema. Se siente bien, no tiene dolor", agregó. (Reporte de Karolos Grohmann. Editado en español por Javier Leira)