Exultante Palmeiras aplasta 4-0 a Universitario en Lima por la Libertadores

De la mano de una dupla letal compuesta por Vítor Roque y José Manuel López, Palmeiras aplastó 4-0 a Universitario en partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, disputado este jueves en Lima.

En una fiel demostración de que es uno de los grandes favoritos a llevarse el título, el Verdao marcó la diferencia desde el pitazo inicial y sin despeinarse, con goles de Gustavo Gómez a los 7 minutos, López (12 y 75), y Roque (30).

El apabullante resultado enmudeció a los más de 55.000 hinchas que coparon las gradas del Monumental de Lima, el mismo estadio que será escenario de la final de la Libertadores el 29 de noviembre.

La vuelta será el jueves de la próxima semana en Sao Paulo y el triunfador de esta eliminatoria se enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce de la serie entre River Plate de Argentina y Libertad de Paraguay que comenzó con empate en cero.

Primer tiempo letal

Los primeros minutos estuvieron marcados por el júbilo y cánticos sin pausa de la hinchada de Universitario, pero la ilusión duró poco para los cremas. A los siete minutos un penal convertido por el paraguayo Gustavo Gómez empezó a marcar la diferencia de nivel entre ambos equipos.

El capitán del Verdao abrió el marcador con un fuerte y esquinado disparo a la derecha del portero uruguayo Sebastián Britos. El penal lo gestó Vitor Roque, la joya de 20 años del Verdao, bajado en el área por Matías di Benedetto.

A los 12, llegó el 2-0. El argentino José "el flaco" López en pared con Roque supera a tres zagueros y manda el balón a la red.

Potencia, eficacia y velocidad fue la fórmula de los dirigidos por el portugués Abel Ferreira para superar ampliamente al local.

Universitario estuvo cerca de descontar a los 25 cuando un centro de Andy Polo provocó un cabezazo de Valera que salió rozando el parante derecho, pero los brasileños marcarían su tercer gol a la media hora del juego con un potente zurdazo de Roque tras un pase en profundidad de Joaquín Piquerez.

Tarjeta roja

El ritmo impuesto por el Verdao no varió en la segunda etapa, que puso en evidencia la desesperación del equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati a pocos minutos de reiniciarse el juego.

A los 50 minutos, Williams Riveros fue expulsado por el árbitro Facundo Tello por barrer a López en un contrataque. El juez le había sacado la amarilla pero tras una revisión del VAR cambió su decisión.

Con 10 jugadores en la cancha, Universitario se replegó para evitar una goleada mayor, pero a los 75 López firmó el cuarto gol del Verdao aprovechando un rebote.

Primero el árbitro marcó fuera de juego, pero tras consultar con el VAR lo validó.

Eliminatoria virtualmente sentenciada de cara a la revancha en una semana en Sao Paulo.

Alineaciones:

Universitario: Sebastián Britos - Andy Polo Andrade, Aldo Corzo (cap), Williams Riveros, Matias Di Benedetto, César Inga - Martín Pérez Guedes (Jose Carabali 57), Rodrigo Ureña (Jorge Murrugarra 46), Jairo Concha (Jesús Castillo Molina 66) - Alex Valera (Diego Churín 66), Edison Flores (Jairo Velez Cedeno 78). DT: Jorge Fossati.

Palmeiras: Weverton - Agustin Giay, Gustavo Gomez (cap), Micael Santos Silva, Joaquín Piquerez - Jose Manuel Lopez (Allan Elias 80), Emiliano Martinez, Mauricio Magalhães Prado (Facundo Torres 62), Lucas Evangelista (Anibal Moreno 73), Ramón Sosa Acosta (Felipe Anderson 62) - Vitor Hugo Roque Ferreira (Luighi 80).

DT: Abel Ferreira